Der perfekte Sommer-Look Sun Kissed Make-up: Wie Hailey Bieber den neuesten Beauty-Trend setzt

Hailey Bieber hat immer gute Schminktipps auf TikTok und Instagram parat. (the/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 22:16 Uhr

Hailey Bieber hat als Kosmetik-Unternehmerin und Beauty-Influencerin immer gute Schminktipps auf Lager: Wir verraten hier, wie ihr Sunkissed-Make-up-Look gelingt.

Hailey Bieber (27) ist nicht nur die Ehefrau von Popstar Justin Bieber (30), sondern auch erfolgreiche Beauty-Unternehmerin. Und als solche sorgt sie regelmäßig mithilfe ihrer Social-Media-Kanäle für neue Make-up-Trends. Nach viralen Beauty-Trends wie dem Strawberry-Make-up-Look, dem Latte-Make-up-Look oder der Sugar-Plum-Ästhetik wartet sie jetzt mit dem perfekten Beauty-Tutorial für den anstehenden Sommer auf: So funktioniert der Sunkisses-Make-up-Look à la Hailey Bieber.

In einem TikTok-Video zeigt sich die Influencerin in einem weißen Spitzenkleid im warmen Licht der goldenen Stunde: Währenddessen kreiert sie für ihre Follwerinnen einen Beautylook, der an einen sommerlichen Strandbesuch erinnert.

So gelingt ein Sunkissed Make-up à la Hailey Bieber

Dazu bereitet sie ihr Gesicht im Video mit Produkten aus ihrer eigenen Beauty-Marke Rhode vor: Als erstes trägt sie eine nährstoffreiche und Feuchtigkeit spendende Creme auf. Anschließend folgt ein schnell einziehendes Gelserum, dass die Hautbarriere schützen soll.

Darauf folgt der wichtigste Bestandteil des Beauty-Looks: jede Menge Bronzer, schließlich handelt es sich hierbei um ein Make-up, das eine natürliche Sommerbräune ins Gesicht zaubern soll. Der Bronzer wird in Haileys Video sogar vor der Grundierung und vor dem Concealer aufgetragen. Für ein nahtloses Finish trägt sie den Bronzer auf Wangen und Schläfen auf und verblendet ihn anschließend gut bis zur Stirn und zur Kinnpartie.

Für ein ebenes Hautbild werden nun Grundierung und Concealer aufgetragen. Um den Sunkissed-Make-up-Look abzurunden, folgen zum Ende terrakottafarbenes Rouge auf den Wangen und auf dem Nasenrücken sowie ein matter Rotton auf den Lippen. Hailey Biebers Extra-Tipp für den perfekten sonnengebräunten Look: falsche Sommersprossen auf der Nase, die leicht verblendet werden, um ein natürliches Finish zu erlangen. Fertig ist der vielleicht schönste Make-up-Trend des Frühsommers 2024.