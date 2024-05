Mit Daniela Büchner und Patricia Blanco RTL+ schickt diese zwölf „Reality Queens“ in den Dschungel

Patricia Blanco kämpft bald im neuen Reality-Format "Reality Queens" gegen Danni Büchner und deren Tochter Joelina. (the/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 10:42 Uhr

Für ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro wagen sich zwölf Promi-Damen für RTL+ in den Regenwald: Im Juni gibt es das neue TV-Format "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" zu sehen.

RTL+ schickt im Juni ein neues Reality-Format ins Rennen – auf Stöckelschuhen: Wie der Sender am Donnerstag (23. Mai) angekündigt hat, startet am 6. Juni die Show "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" auf RTL+. Darin werden zwölf Promi-Damen – bekannt aus der Welt der Reality-TV-Formate – in den südamerikanischen Regenwald geschickt. Dort kämpfen sie gegeneinander um ihre Schlafplätze und um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Diese zwölf "Reality Queens" sind dabei:

Patricia Blanco, Danni Büchner und Jasmin Herren

Sie war bereits in ziemlich jeder deutschen Reality-Show: Patricia Blanco (53) lässt sich diesen TV-Wettkampf nicht entgehen. Sie wird sich im neuen RTL+-Format unter anderem gegen Jasmin Herren (45) sowie gegen Daniela "Danni" Büchner (46) im Doppelpack mit ihrer Tochter Joelina (24) behaupten müssen.

Außerdem stellt sich "Berlin – Tag & Nacht"-Star Emmy Russ (25) dem Wettkampf gegen die anderen Promi-Damen. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Carina Spack (27) versucht ebenfalls ihr Glück, genauso wie die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Theresia Fischer (32), "Tempation Island"-Star Marlisa Rudzio (34), die ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerinnen Ricarda Raatz (31) und Vanessa Nwattu (24), Datingshow-Kandidatin Sandra Sicora (32) sowie Ex-"DSDS"-Kandidatin Claudia Haas (32).

Video News

Dschungelkönig als Moderator

Moderiert wird der Regenwald-Wettkampf auf High-Heels von einem waschechten Dschungelkönig: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Gewinner Filip Pavlović (29) begleitet die Damen als Moderator bei ihrer gemeinsamen Wanderung durch den Dschungel.