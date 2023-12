An der Seite von Matthias Schweighöfer Ruby O. Fee: „Nackt“ bei der „Girl You Know It’s True“-Premiere

Ruby O. Fee mit ihrem Partner Matthias Schweighöfer bei der Premiere des Milli-Vanilli-Films "Girl You Know It's True" in Berlin. (the/spot)

SpotOn News | 06.12.2023, 11:23 Uhr

In Matthias Schweighöfers Milli-Vanilli-Film geht es um eine legendäre Täuschung im Musikgeschäft: Bei der Premiere in Berlin wagte sich seine Freundin Ruby O. Fee hingegen an eine optische Täuschung in Sachen Mode heran.

Unter großem Applaus fand am Dienstagabend die Premierenfeier des Milli-Vanilli-Films "Girl You Know It's True" in Berlin statt. Mit dabei auf dem lila Teppich war auch Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer (42), der im Film den Produzenten Frank Farian (82) verkörpert. Begleitet wurde der Schauspieler von seiner Partnerin Ruby O. Fee (27), die mit ihrem Outfit die Blicke auf sich zog: Auf den ersten Blick wirkte sie "nackt" – erst beim zweiten Hinsehen entpuppte sich dieser Eindruck als optische Täuschung.

Ruby O. Fee: Darum wirkte sie bei der Premiere "nackt"

Die 27-jährige Schauspielerin und Produzentin trug bei dem Event ein enganliegendes, bodenlanges und hochgeschlossenes Kleid, das ihre Silhouette perfekt betonte. Der "Nackt-Effekt" des Kleids wurde durch einen Print in Form eines nackten weiblichen Körpers hervorgerufen, der sich über die gesamte Länge des Kleids erstreckte. Weitere Muster sorgten durch einen farbigen Kontrast dafür, dass es so wirkte, als würde Ruby O. Fee unter ihrem Abendkleid nichts außer nackte Haut tragen .

Der Look ihres Partners hingegen wirkte im Gegensatz dazu ganz schön angezogen: Matthias Schweighöfer hatte sich für die Premiere für ein winterfestes Outfit entschieden. Er erschien in weißem Rollkragenpullover, einem Anzug aus dickem Stoff, sowie Puffer-Jacket und warmen, derben Winter-Boots.

"Girl You Know It's True" ab 21. Dezember im Kino

Der lang erwartete Film über das Musik-Duo Milli Vanilli kommt am 21. Dezember in die Kinos. Darum geht es in "Girl You Know It's True": Für sein nächstes Projekt engagiert der erfolgreiche Musikproduzent Frank Farian (Matthias Schweighöfer) die Tänzer Rob Pilatus (Tijan Njie, 31) und Fab Morvan (Elan Ben Ali) und verhilft den beiden Freunden zu einem kometenhaften Aufstieg. Unter dem Namen Milli Vanilli stürmen Rob und Fab die internationalen Charts, landen drei Nummer-1-Hits in den USA und genießen das ausschweifende Leben in Hollywood. Lediglich ein kleiner Kreis Eingeweihter kennt ihr Geheimnis: Das Duo singt nicht selbst, sondern bewegt nur die Lippen – zu den Stimmen der echten Sänger.