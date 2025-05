Stars Gary Oldman entschuldigt sich bei Demi Moore für ‚destruktives‘ Verhalten am Set Gary Oldman hat sich bei Demi Moore für sein „destruktives“ Verhalten am Set von ‚Der scharlachrote Buchstabe‘ entschuldigt. Der 67-jährige Schauspieler spielte in dem Romantik-Klassiker von 1995 an der Seite der 62-jährigen Demi Moore und erinnerte sich daran, wie seine „gelegentlichen Saufgelage“ am Set seine Kollegin „enttäuscht“ von ihm zurückließen. Er sagte dem Magazin ‚Radio […]