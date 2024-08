Film ‚Running Man‘-Dreharbeiten starten im November

Glen Powell - April 2024 - Getty Images - Hit Man BAFTA Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 12:00 Uhr

Die Dreharbeiten zu dem Film sollen in diesem November starten.

Die ‚Running Man‘-Dreharbeiten sollen in diesem November starten.

Der kommende dystopische Thriller mit Glen Powell in der Hauptrolle, der ein Remake des gleichnamigen Films von Arnold Schwarzenegger von 1987 ist, soll Berichten von ‚TheWrap‘ zufolge noch in diesem Jahr in die Produktion gehen, nachdem Paramount Pictures grünes Licht gab.

Der kommende Film ist eine Neuinterpretation von Stephen Kings Roman aus dem Jahr 1982 von Filmemacher Edgar Wright und handelt von einem zu Unrecht verurteilten Polizisten (Powell), der dazu gezwungen wird, an der TV-Spielshow ‚Running Man‘ teilzunehmen, in der Sträflinge in die Freiheit rennen müssen, um einem brutalen Tod zu entgehen. Der 35-jährige Schauspieler hatte zuvor verraten, dass er zur Vorbereitung auf das Projekt viel sprinten würde. Der Star verriet gegenüber ‚Screen Rant‘: „Ich bin viel gesprintet. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe an meinem Sprint gearbeitet. Nein, ich sage, dass Edgar Wright seit meiner Kindheit einer meiner Lieblingsfilmemacher ist. Ich glaube, dass ich mir seit ‚Shaun of the Dead‘ dachte: ‚Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Typen zusammenzuarbeiten.‘ Und er produziert einfach immer wieder brillante Dinge, die sich nur sein Gehirn ausdenken kann.” Der ‚Twisters‘-Star hatte zudem erklärt, dass er die Arbeit an dem Film mit dem Versuch, seinen Abschluss in Spanisch und amerikanischer Geschichte an der University of Texas in Austin zu machen, in Einklang bringen möchte.