Stars Russell Brand plädiert auf nicht schuldig in Vergewaltigungs- und Missbrauchsanklagen

Russell Brand - SiriusXM - October 4, 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 19:00 Uhr

Russell Brand hat in Anklagen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe auf nicht schuldig plädiert.

Der 50-jährige Komiker und Schauspieler erschien am Dienstag (24. Februar) vor dem Southwark Crown Court in London, bestätigte seinen Namen und plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf zwei Anklagepunkte, die sich auf mutmaßliche Vorfälle in London im Jahr 2009 beziehen. Die Anklagen betreffen zwei Frauen.

Zuvor war Brand in zwei Fällen wegen Vergewaltigung, einmal wegen unsittlicher Handlung und zweimal wegen sexueller Nötigung angeklagt worden – im Zusammenhang mit vier verschiedenen Frauen und mutmaßlichen Vorfällen zwischen 1999 und 2005. Zu diesen Vorwürfen hatte er bereits im Mai auf nicht schuldig plädiert. Der Prozess zu den ursprünglichen Anklagen ist für Juni angesetzt; eine Anhörung wird nun klären, ob die späteren zwei Anklagen hinzugefügt werden.

Brand wurde gegen Kaution entlassen und muss zu einem späteren Zeitpunkt erneut vor Gericht erscheinen. Vor der Anhörung sprach Brand mit Reportern vor dem Gerichtsgebäude. Auf die Frage, wie er sich fühle, sagte er gegenüber ‚Sky News‘ nur: „Gesegnet.“

Brand – Vater von drei Kindern mit seiner Ehefrau Laura Gallacher – hatte die Vorwürfe bereits im vergangenen Jahr nach seiner ersten Anklage durch die Metropolitan Police öffentlich zurückgewiesen. In einer Videobotschaft in den sozialen Medien sagte er: „Ich habe euch immer gesagt, dass ich, als ich jung und allein war, bevor ich meine Frau und Familie hatte … ein Narr war.

Ich war ein Narr, bevor ich im Licht des Herrn lebte. Ich war drogensüchtig, sexsüchtig und ein Idiot. Aber was ich nie war, war ein Vergewaltiger. Ich habe mich niemals an nicht einvernehmlichen Handlungen beteiligt. Ich bete, dass ihr das sehen könnt, wenn ihr mir in die Augen schaut.“