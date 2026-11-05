Stars Russell Brand wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen

Russell Brand outside Southwark Crown Court Oct 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 18:00 Uhr

Russell Brand ist in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden.

Der 51-jährige Komiker stand wegen Vorwürfen von sechs Frauen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete ihn als „Sexualstraftäter“, dessen „starkes Verlangen nach irgendeiner Form sexuellen Kontakts wahllos und unersättlich“ gewesen sei. Am Donnerstag (5. November 2026) verkündeten die Geschworenen am Southwark Crown Court ihr Urteil, nachdem sie neun Stunden und 13 Minuten beraten hatten.

Richter Bennethan forderte Brand nach der Urteilsverkündung auf, sich „hinzusetzen“, und erklärte, dass angesichts des Schuldspruchs zumindest im sechsten Anklagepunkt offensichtlich eine Freiheitsstrafe von gewisser Dauer folgen werde. Die Strafmaßverkündung soll am Montag (9. November) stattfinden. Der Richter erklärte gegenüber Brand: „Sie wurden wegen mehrerer Straftaten, darunter Vergewaltigung, verurteilt. Die unvermeidliche Folge ist eine erhebliche Freiheitsstrafe.“ Nach seiner derzeitigen Einschätzung müsse er den Komiker deshalb in Untersuchungshaft nehmen.

Brand waren sieben Straftaten über einen Zeitraum von zehn Jahren zwischen 1999 und 2009 vorgeworfen worden. Er hatte sämtliche Anschuldigungen bestritten. Er wurde wegen eines sexuellen Übergriffs bei einer Party in einer Bar im Londoner Stadtteil Soho im Jahr 2004 schuldig gesprochen. Dort soll er einer Frau an die Brüste gefasst haben. Außerdem befanden ihn die Geschworenen für schuldig, im Sommer 2004 oder 2005 eine Klägerin bei Choice FM sexuell angegriffen zu haben. Der Schuldspruch wegen Vergewaltigung bezog sich auf einen Vorfall zwischen Winter und Frühjahr 2009 in Brands Haus in Hampstead. Dort hatte er die Klägerin anal vergewaltigt, nachdem er sie zuvor bei seinem Auftritt im Hammersmith Apollo kennengelernt hatte. Zudem wurde Brand wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine weitere Klägerin schuldig gesprochen, während diese an einem Projekt für Channel 4 arbeitete. Ihm wurde vorgeworfen, seinen Kopf in ihren Schoß gelegt zu haben, wobei sich Mund und Nase in ihrem „Vaginalbereich“ befanden.

Die Metropolitan Police teilte außerdem mit, dass gegen Brand wegen weiterer Vergewaltigungsvorwürfe zweier Frauen ermittelt werde. Ein Sprecher erklärte gegenüber ‚Sky News‘, dass die Untersuchungen weiterhin andauerten und der Verdächtige im Zusammenhang mit den Anschuldigungen bereits unter Belehrung über seine Rechte befragt worden sei. Die Akten zu beiden Klägerinnen seien inzwischen der Staatsanwaltschaft übermittelt worden. Die Ermittler stünden weiterhin in engem Kontakt mit den Staatsanwälten, während die Untersuchungen und weitere Ermittlungsmaßnahmen fortgesetzt würden.