Stars Russell Brand zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt

Russell Brand outside Southwark Crown Court Oct 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 16:00 Uhr

Russell Brand ist zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Der 51-jährige Komiker und Schauspieler erschien am Montag (09.11.26) zur Strafmaßverkündung vor dem Southwark Crown Court in London, nachdem ihn eine Jury in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen hatte. Richter Bennathan bezeichnete Brand als „Sexualstraftäter“, der seinen Opfern mit „atemberaubender Arroganz“ und „beiläufiger Respektlosigkeit“ begegnet sei.

Für die Vergewaltigung verhängte das Gericht eine neunjährige Freiheitsstrafe. Wegen der drei sexuellen Übergriffe erhielt Brand weitere Haftstrafen von neun Monaten, 18 Monaten und acht Monaten. Diese drei Strafen werden gleichzeitig vollstreckt. Brand wurde mitgeteilt, dass er zwei Drittel seiner Gesamtfreiheitsstrafe verbüßen müsse, bevor eine vorzeitige Entlassung unter Auflagen infrage komme. In seiner Urteilsbegründung wandte sich Richter Bennathan direkt an den Schauspieler: „In den Augen vieler Menschen waren Sie lustig und charismatisch. Sie waren aber auch zu einem Sexualstraftäter geworden.“ Sein Bekanntheitsgrad habe ihn bis 2023 geschützt, als Journalisten Vorwürfe gegen ihn zusammengetragen und veröffentlicht hätten. Erst diese Enthüllungen hätten mehreren Frauen ermöglicht, sich zu melden und über Taten zu berichten, die teilweise viele Jahre zurücklagen.

Der Richter stellte zugleich klar, dass er bei der Strafzumessung ausschließlich die Taten berücksichtige, für die Brand verurteilt worden sei. „Bei der Strafzumessung stelle ich klar, dass ich die Anschuldigungen aus der Dokumentation sowie die Vorwürfe aus dem jüngsten Prozess außer Acht lasse, bei denen die Jury nicht überzeugt war und Sie freigesprochen hat“, erklärte er. Bei der Bemessung der Strafe berücksichtigte das Gericht auch mildernde Umstände, die nach Angaben des Richters zu einer Reduzierung um ein Jahr führten. Dazu gehörten, dass in den vergangenen 17 Jahren keine weiteren Straftaten bekannt geworden seien, sowie positive Leumundszeugnisse. Besonders hervorgehoben wurde Brands Engagement für Menschen mit Suchterkrankungen.

Während der Strafmaßverkündung saßen Brands Ehefrau Laura und sein Vater Ron Brand im Gerichtssaal. Der Schauspieler zeigte äußerlich keine Reaktion, als er nach der Entscheidung abgeführt wurde. In Richtung seiner Frau formte er jedoch lautlos die Worte „Ich liebe dich“.

Brand hatte sich ursprünglich wegen sieben Anklagepunkten verantworten müssen, die sich auf mutmaßliche Taten zwischen 1999 und 2009 bezogen. Er hatte sämtliche Vorwürfe bestritten. In vier Fällen befand ihn die Jury für schuldig. Einer der Schuldsprüche betraf einen sexuellen Übergriff bei einer Veranstaltung in einer Bar im Londoner Stadtteil Soho im Jahr 2004. Dort hatte Brand einer Frau gegen ihren Willen an die Brüste gefasst. In einem weiteren Fall wurde er wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Frau beim Radiosender Choice FM im Sommer 2004 oder 2005 verurteilt. Ein dritter Schuldspruch betraf einen Vorfall während der Arbeit einer Frau an einem Projekt für Channel 4. Brand hatte seinen Kopf in ihren Schoß gelegt, sodass sich sein Mund und seine Nase im Bereich ihrer Genitalien befanden. Die Jury wertete auch dieses Verhalten als strafbaren sexuellen Übergriff.

Der Schuldspruch wegen Vergewaltigung bezog sich auf eine Tat zwischen dem Winter und dem Frühjahr 2009. Brand hatte eine damals 21-jährige Frau in seiner Londoner Wohnung anal vergewaltigt. Kennengelernt hatte er sie zuvor bei einem seiner Auftritte im Hammersmith Apollo.

Im Rahmen der Strafmaßanhörung wurden dem Gericht persönliche Erklärungen der betroffenen Frauen vorgelesen, in denen sie schilderten, welche langfristigen Folgen die Taten für ihr Leben hatten. Die Frau, die Brand in der Bar in Soho sexuell angegriffen hatte, erklärte: „Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben auf Eis lag.“ Über Jahre hinweg habe sie mitansehen müssen, wie Brands Bekanntheit weiter gewachsen sei und sein Verhalten gegenüber Frauen öffentlich verharmlost worden sei. „Während sein Ruhm über viele Jahre hinweg immer größer wurde, war es unmöglich, ihm in den Medien zu entkommen“, berichtete sie. Es habe viele Momente gegeben, in denen ihr regelrecht schlecht geworden sei, wenn sie gesehen habe, wie er sich öffentlich präsentiert und offenbar geglaubt habe, sich alles erlauben zu können.

Auch die Frau, die beim Radiosender Choice FM Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden war, äußerte sich vor Gericht. „Russell Brand ist ein Sexualstraftäter, der keinerlei Reue dafür zeigt, wie sein Verhalten mein Leben beeinflusst hat“, erklärte sie. Sie hoffe, dass er künftig keine weiteren Frauen verletzen könne. Die Frau, die Brand vergewaltigt hatte, berichtete in ihrer Erklärung, sie habe sich nach der Tat „unsicher und nicht in der Lage gefühlt, allein zurechtzukommen“. Die psychischen Folgen belasteten sie bis heute. „Selbst jetzt habe ich das Gefühl, noch immer mit dem Trauma dessen zu leben, was geschehen ist“, sagte sie. Die Tat habe ihr Selbstwertgefühl und ihr Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit nachhaltig erschüttert. „Ich habe den Respekt vor mir selbst verloren. Ich hatte das Gefühl, die Kontrolle über mein eigenes Leben verloren zu haben“, erklärte sie. Rückblickend habe sie das Gefühl, sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse im Stich gelassen zu haben.

Bereits nach der Verkündung der Schuldsprüche am Donnerstag (05.11.26) hatte Richter Bennathan deutlich gemacht, dass Brand mit einer langjährigen Freiheitsstrafe rechnen müsse. Er forderte ihn auf, sich „hinzusetzen“, und erklärte: „Sie wurden wegen mehrerer Straftaten verurteilt, darunter Vergewaltigung. Die Konsequenz daraus ist zwangsläufig eine erhebliche Freiheitsstrafe.“ Der Richter ordnete daraufhin Brands Untersuchungshaft bis zur Strafmaßverkündung an. Der Schauspieler wurde im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth untergebracht, wo er bis zu seiner erneuten Vorführung vor Gericht am Montag festgehalten wurde.