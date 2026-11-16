Stars Russell Brands Ehefrau bricht ihr Schweigen: ‚Er ist im Gefängnis‘

Russell and Laura Brand - British Curry Awards 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 10:00 Uhr

Russell Brands Ehefrau bricht ihr Schweigen.

Nach der Inhaftierung von Russell Brand hat sich seine Ehefrau Laura Gallacher erstmals ausführlicher zu Wort gemeldet.

In einer neuen Folge des gemeinsamen Podcasts ‚Sunday Service‘ verlas sie eine persönliche Nachricht des Komikers, der derzeit eine mehr als zehnjährige Haftstrafe verbüßt. Darin spricht er über seinen Gefängnisalltag, seinen Glauben und die Unterstützung seiner Familie. Die 39-Jährige erklärte zu Beginn der Sendung, ihr Mann habe sie gebeten, einige Zeilen an die gemeinsamen Follower weiterzugeben. Sichtlich bewegt begann sie mit der Botschaft: „Geliebte Brüder und Schwestern in Christus, Gott segne euch für eure Unterstützung.“ Anschließend ließ sie Brand selbst zu Wort kommen. „Wie ihr wisst, bin ich der Vergehen, für die ich ins Gefängnis gekommen bin, nicht schuldig. Es geschieht also etwas Merkwürdiges“, ließ er ausrichten. Er betonte, dass ihm sein christlicher Glaube in der aktuellen Situation Halt gebe: „Die gute Nachricht ist, dass Christus bei uns ist, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und das tue ich.“

Brand befindet sich im Gefängnis HMP Littlehey. Die Einrichtung gilt als eine der größten Haftanstalten Europas für Sexualstraftäter. Über das Personal äußerte sich der 51-Jährige positiv. Die Mitarbeiter seien stark, freundlich und engagiert. Auch seine Mitgefangenen wolle er nicht verurteilen. „Ich weiß nicht, welche anderen Männer hier unschuldig sind. Und diejenigen, die schuldig sind, gehören zu den Menschen, für deren Rettung Christus gestorben ist – genauso wie du und ich“, schrieb er. Zum Schluss bat er darum, seine Frau und die Familie weiterhin zu unterstützen. „Ich spüre eure Gebete. Euer Bruder in Christus, Russell“, lautete seine Botschaft.

Laura Gallacher kündigte an, den Podcast trotz der schwierigen Umstände fortzuführen. Die Gemeinschaft rund um die Sendung und deren christliche Ausrichtung lägen ihr und ihrem Mann sehr am Herzen. Auch wenn sich künftig einiges verändern werde, wolle sie an den bisherigen Zielen festhalten. „Es ist schmerzhaft und ich muss mich erst daran gewöhnen, hier ohne meinen Gefährten und meinen Menschen an meiner Seite zu sitzen“, erklärte sie unter Tränen. Sie stehe mit ihrem Mann in Kontakt. „Es geht ihm gut, und er betet“, fügte sie hinzu.