Stars Russell Brand: Mutmaßliches Opfer gibt Anonymität auf und fordert Gesetzesänderung

Russell Brand - Person Of The Year Honoring Aerosmith - 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2026, 13:00 Uhr

Russell Brand: Ein mutmaßliches Opfer gibt seine Anonymität auf und fordert eine Gesetzesänderung.

Eine Frau, die Russell Brand der Vergewaltigung beschuldigt, geht mit ihrer Identität an die Öffentlichkeit.

Mia Latter möchte damit eine Diskussion über die gesetzlichen Regelungen zum Schutz Minderjähriger und das Einverständnis zu sexuellen Beziehungen anstoßen. Die heute 37-Jährige fordert eine gestaffelte Altersgrenze, die sexuelle Beziehungen zwischen Jugendlichen und deutlich älteren Erwachsenen unter Strafe stellen würde. Latter war 2023 zunächst unter dem Namen „Alice“ bekannt geworden. Damals hatten die ‚Sunday Times‘, die ‚Times‘ und die Fernsehsendung ‚Dispatches‘ des Senders Channel 4 gemeinsam über die Vorwürfe gegen den britischen Komiker berichtet. Mia schildert, dass sie 2006 während einer dreimonatigen Beziehung mit Brand sexuellen und emotionalen Missbrauch erlebt habe. Sie war damals gerade 16 Jahre alt, Brand bereits 30.

Im Gespräch mit der ‚Sunday Times‘ erklärte sie, dass Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren durchaus Beziehungen miteinander führen können sollten. Anders sehe es aus, wenn Erwachsene in ihren Dreißigern, Vierzigern oder Fünfzigern gezielt Beziehungen zu Minderjährigen suchten. „Jetzt, da ich selbst erwachsen bin, finde ich es geradezu absurd, einen 16-jährigen Menschen mit etwas anderem als Freundlichkeit und Mitgefühl zu betrachten“, sagte sie. Das derzeitige Schutzalter gehe auf eine Regelung aus dem Jahr 1885 zurück. Latter hält eine Überarbeitung für dringend notwendig. Zwar könne bereits ein Unterschied von wenigen Tagen darüber entscheiden, ob eine Beziehung legal sei. Dennoch seien 16-Jährige in vielen anderen Bereichen weiterhin Kinder.

Kennengelernt habe sie Brand beim Einkaufen. Nach einem Austausch von Textnachrichten habe sie ihm schließlich ihr Alter verraten. Sie sei davon ausgegangen, dass er den Kontakt sofort abbrechen würde. „Ich dachte, sobald ich sage: ‚Ich bin 16‘, wird er mich blockieren. Er wäre entsetzt und damit wäre die Sache erledigt gewesen“, erinnerte sie sich. Doch Brand habe stattdessen gefragt, ob sie sich am folgenden Tag zum Abendessen treffen wolle. „Er hat nicht einmal gezögert“, behauptete Latter. Im weiteren Verlauf der Beziehung habe der Komiker von ihr verlangt, die Verbindung vor ihrem Umfeld geheim zu halten. In seinem eigenen Freundeskreis sei sie hingegen bekannt gewesen. Brand habe sie dort sogar als „das Kind“ bezeichnet. „Auf seiner Seite war es kein Geheimnis, aber auf meiner musste es eines bleiben“, sagte sie. Gleichzeitig habe Brand sie davor gewarnt, ihm Nacktfotos zu schicken, weil diese als Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern gegolten hätten. Für Latter sei dieser Widerspruch schon damals schwer nachvollziehbar gewesen: „Ich durfte ihm keine Nacktbilder von mir schicken, aber gleichzeitig mit diesem viel älteren Mann schlafen. Das ergibt doch keinen Sinn.“ Sie habe zunehmend das Gefühl gehabt, dass Brand weniger an ihr als Person interessiert gewesen sei als an ihrem Alter und ihrer Unerfahrenheit. „Ich hatte den Eindruck, dass das sein Fetisch war. Er mochte mich, weil ich 16 und Jungfrau war. Ich hätte jedes andere 16-jährige Mädchen sein können“, erklärte sie.

Die Vorwürfe von Latter gehörten nicht zu den Straftaten, wegen derer Brand vor Gericht stand. Nach seiner Verurteilung wolle sie ihre Kraft deshalb vor allem in ihre Kampagne für eine Gesetzesänderung investieren. Eine weitere jahrelange Auseinandersetzung mit den Vorwürfen würde sie psychisch und privat stark belasten. Auch ihre Ehe und ihr Familienleben hätten bereits unter den Folgen gelitten.

Gleichzeitig zeigte sie sich den Frauen dankbar, die im Prozess gegen Brand ausgesagt hatten. „Sie haben ihn hinter Gitter gebracht. Einige Frauen haben kein Schuldspruch erreicht, aber es war definitiv eine gemeinsame Anstrengung. Dafür werde ich ihnen immer dankbar sein“, sagte Latter. Seit ihrem 16. Lebensjahr habe sie darauf gewartet, dass jemand die Vorwürfe öffentlich mache. Nun habe sie das Gefühl, dass Gerechtigkeit geschehen sei.