Film Ryan Gosling arbeitet an Realfilm über ‚Familie Feuerstein‘

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 11:00 Uhr

Ryan Gosling und seine Produktionspartnerin arbeiten in einer frühen Entwicklungsphase an einem 'Flintstones'-Realfilm.

Ryan Gosling arbeitet an einem Realfilm über die ‚Familie Feuerstein‘.

Der ‚Barbie‘-Star und seine Produktionspartnerin Jessie Henderson von Open Invite befinden sich in einer frühen Entwicklungsphase für das Warner-Bros.-Projekt, das sich auf einen erwachsenen Bamm-Bamm Geröllheimer konzentrieren soll. Laut ‚Deadline‘ suchen die Produzenten derzeit nach einem Drehbuchautor für den Film. Bamm-Bamm war in der Zeichentrickserie noch ein Baby. Eine ältere Version der Figur stand jedoch im Mittelpunkt der animierten CBS-Samstagmorgenserie ‚The Pebbles and Bamm-Bamm Show‘ aus den frühen 1970er-Jahren. Darin war der Teenager mit Pebbles Feuerstein, der Tochter der Nachbarn, zusammen und besuchte die Bedrock High School. Ihre Eltern Fred und Wilma Feuerstein sowie Barney und Betty Geröllheimer hatten Gastauftritte in der Serie.

Die beliebte Zeichentrickserie ‚Familie Feuerstein‘ aus den 1960er-Jahren wurde bereits zweimal als Realfilm für die große Leinwand adaptiert. 1994 kam ‚Flintstones – Die Familie Feuerstein‘ mit John Goodman als Fred, Rick Moranis als Barney, Elizabeth Perkins als Wilma und Rosie O’Donnell als Betty in die Kinos. Die Fortsetzung ‚Die Flintstones in Viva Rock Vegas‘ aus dem Jahr 2000 hatte mit Mark Addy als Fred, Stephen Baldwin als Barney, Kristen Johnston als Wilma und Jane Krakowski als Betty eine neue Besetzung. Zusammen spielten die beiden Filme weltweit 401 Millionen Dollar ein.

Goslings und Hendersons nächstes Produktionsprojekt ist ‚Love of Your Life‘, ein romantisches Drama von Rachel Morrison, das im kommenden Monat beim Filmfestival von Toronto Premiere feiern soll. Unterdessen soll die geplante Fortsetzung von ‚Barbie‘ wegen Gehaltsverhandlungen mit Gosling und seiner Co-Darstellerin Margot Robbie ins Stocken geraten sein. Greta Gerwig und ihr Partner Noah Baumbach, die für ihre Arbeit am Originaldrehbuch eine Oscar-Nominierung erhielten, sollen Pläne für eine Fortsetzung ausgearbeitet haben. Laut einem neuen Bericht der ‚New York Times‘ konnten die Gespräche mit Warner Bros. bislang jedoch keine Einigung über die Bezahlung der Hauptdarsteller erzielen. Die letzten Angebote an die Schauspieler seien im Mai „abgelehnt“ worden; neue Gegenvorschläge habe es bislang nicht gegeben.