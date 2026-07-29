Stars Eva Mendes entlarvt KI-Bild von Ryan Gosling und Johnny Depp als Fälschung

Eva Mendes and Ryan Gosling - September 2012 - Avalon - Toronto International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 09:00 Uhr

Eva Mendes entlarvt KI-Bild von Ryan Gosling und Johnny Depp als Fälschung.

Eva Mendes hat eine Instagram-Seite öffentlich darauf hingewiesen, dass ein Bild ihres Partners Ryan Gosling und Johnny Depp mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde.

Der Account veröffentlicht regelmäßig KI-generierte Bilder einer Figur namens Slopaxo im Zusammenspiel mit Prominenten. Am Sonntag (26. Juli) wurde ein Bild veröffentlicht, das angeblich während der San Diego Comic-Con entstanden sein sollte. Zu dem Foto, auf dem Slopaxo gemeinsam mit Ryan Gosling und Johnny Depp auf den Straßen von San Diego zu sehen schien, schrieb die Seite: „Zu unseren Lieblingsmomenten der Comic-Con gehörten nicht die Auftritte auf der Bühne, sondern Ryan Gosling, Johnny Depp und @slopaxo dabei zu beobachten, wie sie als wohl ungewöhnlichstes Best-Friends-Trio durch die Menschenmenge liefen.“

Kurz nach der Veröffentlichung meldete sich Eva Mendes in den Kommentaren zu Wort. Die Schauspielerin, die mit Ryan Gosling zwei Kinder hat, stellte unmissverständlich klar: „FAKE.“ Außerdem schrieb sie: „Bitte macht deutlich, wenn ihr KI-generierte Inhalte veröffentlicht.“ Der Account reagierte mit einer Entschuldigung: „Okay, das werden wir tun. Es tut uns leid.“

In einem weiteren Kommentar erklärten die Betreiber, sie seien große Fans von Eva Mendes und schrieben: „Ich liebe deine Filme.“ Später ergänzten sie einen deutlichen Hinweis: „HINWEIS: DAS WAR KI. Danke, dass du etwas gesagt hast. Du hast recht, und ich werde künftig klarer kennzeichnen, wenn Inhalte mit KI erstellt wurden.“ Außerdem erklärten sie, Ryan Goslings Arbeit habe sie seit Jahren inspiriert: „‚The Nice Guys‘ (echte SLOPAXO-Vibes) und ‚The Place Beyond the Pines‘ gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und haben großen Einfluss auf die Art von unterhaltsamen Geschichten, die ich eines Tages selbst erschaffen möchte.“

Tatsächlich waren sowohl Ryan Gosling als auch Johnny Depp am vergangenen Wochenende auf der San Diego Comic-Con vertreten, allerdings unabhängig voneinander und zur Vorstellung unterschiedlicher Projekte. Johnny Depp trat zunächst als Ebenezer Scrooge auf, um seinen kommenden Weihnachtsfilm ‚Ebenezer‘ zu präsentieren. Anschließend überraschte er – weiterhin in seiner Rolle – das Publikum einer „Directors on Directors“-Diskussionsrunde von ‚Collider‘. Ryan Gosling wiederum sorgte bei der Marvel-Studios-Präsentation in Halle H für einen Überraschungsauftritt. Dort wurde bekannt gegeben, dass er die Hauptrolle im neuen ‚Ghost Rider‘-Film übernehmen wird, dessen Kinostart für 2028 geplant ist.