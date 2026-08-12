Stars Rosie O’Donnell spricht über ’schreckliche‘ Erfahrung bei Sexszene mit Cynthia Nixon

Rosie O Donnell - AVALON - New York - June - 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 10:15 Uhr

Für Rosie O’Donnell war der Dreh einer Sexszene mit Cynthia Nixon für ‚And Just Like That…‘ eine „schreckliche“ Erfahrung.

Die 64-jährige Schauspielerin war in der dritten Staffel des ‚Sex and the City‘-Ablegers als Schwester Mary zu sehen. Die Nonne bricht darin ihr Keuschheitsgelübde und verliert ihre Jungfräulichkeit mit Miranda Hobbes, gespielt von Cynthia Nixon. O’Donnell gestand, dass sie angesichts der intimen Szene mit ihrer guten Freundin „sehr nervös“ gewesen sei. Im Podcast ‚Good Hang‘ von Amy Poehler erzählte sie: „Ich war so nervös. Das Küssen war nicht schwierig. Aber dann im Bett zu liegen und so tun zu sollen, als hätten wir gerade miteinander geschlafen… Da dachte ich nur: ‚Äh.‘ In solchen Situationen bin ich ein bisschen unreif.“

Amy Poehler entgegnete: „Ich finde nicht einmal, dass das unreif ist. Ich habe mit vielen meiner Freunde gesprochen, die intime Szenen drehen müssen, und es ist eine Fähigkeit.“ Rosie stimmte ihr zu: „Es ist eine Fähigkeit. Wirklich.“ Nixon hatte ihre Freundin persönlich angerufen, um ihr die Rolle anzubieten. O’Donnell sagte sofort zu, ohne zunächst zu wissen, was genau auf sie zukommen würde. „Zunächst einmal liebe ich sie. Wirklich, ich liebe sie. Ich habe so großen Respekt vor ihr“, erklärte sie. Nixon habe sie angerufen und gesagt: „Ro, Michael Patrick [King] hat eine Szene für dich geschrieben, und sie ist mit mir. Würdest du sie machen?“ O’Donnell habe darauf geantwortet: „Natürlich mache ich sie mit dir.“ Erst als sie das Drehbuch gelesen habe, sei ihr bewusst geworden, worauf sie sich eingelassen hatte: „Dann lese ich die Szene und liege nur mit einem Bettlaken bekleidet im Bett. Ich dachte: ‚Oh mein Gott.'“

Der ‚Eine Klasse für sich‘-Star erklärte außerdem, dass sie zuvor lediglich eine weitere Sexszene vor der Kamera gedreht habe. Diese entstand während ihres Gastauftritts in ‚Nip/Tuck‘, an der Seite des inzwischen verstorbenen Julian McMahon. „Deshalb war ich mit Cynthia nervös. Und dann sagte Michael: ‚Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr machen.‘ Und ich dachte nur: ‚Das kann ich wirklich nicht.'“, erinnerte sich O’Donnell. Für ihre Kollegin empfindet sie jedoch nicht nur Freundschaft, sondern auch große Bewunderung. Besonders schätzt O’Donnell, dass die 60-jährige Nixon keine Angst davor habe, für ihre Überzeugungen einzustehen. „Sie ist einfach echt. Punkt. Ende der Diskussion“, sagte sie über ihre Freundin.