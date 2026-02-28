Film Ryan Gosling bezeichnet ‚Star Wars: Starfighter‘ als ‚einmalige‘ Chance

Ryan Gosling - Oscars 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2026, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star schwärmt von Regisseur Shawn Levy, der den Blockbuster inszeniert.

Ryan Gosling bezeichnet ‚Star Wars: Starfighter‘ als Gelegenheit, die man nur einmal im Leben bekomme.

Der Hollywood-Star führt die Besetzung der kommenden eigenständigen ‚Star Wars‘-Geschichte an. Er erklärte, warum große Franchise-Projekte für ihn „nie richtig“ gewirkt hätten – bis Regisseur Shawn Levy ihm das Projekt vorstellte, in dem auch Amy Adams und Mia Goth mitspielen. Levys „Vision“ habe ihn sofort begeistert. „Es war Shawns Begeisterung, seine Vision und das Drehbuch“, verriet Gosling gegenüber ‚io9‘. „Ich habe solche Projekte immer gemieden, weil sie sich nie richtig angefühlt haben. Und ich bin froh darüber, denn ich habe das Gefühl, dass es – ähnlich wie bei einem besonderen Buch – das Warten wert war. Es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit.“

‚Star Wars: Starfighter‘ spielt fünf Jahre nach ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‘, dem letzten Film der Hauptreihe. Gosling lobte das Projekt als „großartige Geschichte mit großartigen und originellen Figuren“ sowie als Werk mit „so viel Herz und Abenteuer“. Über Levy schwärmte der ‚Project Hail Mary‘-Darsteller: „Es gibt keinen perfekteren Filmemacher für diese besondere Geschichte als Shawn.“

Der Filmemacher verriet kürzlich außerdem, dass Tom Cruise das Set besucht habe und sogar die Möglichkeit bekam, ein Lichtschwert-Duell für den Film zu drehen. In einem Interview mit der ‚New York Times‘ erzählte Levy: „Wenn ihr den Film seht, werdet ihr wissen, dass ein Teil davon von Tom gedreht wurde. Ich meine, wie cool ist das?“ Cruise sei ursprünglich nur gekommen, um zuzusehen, habe dann aber vorgeschlagen, die Kampfszene selbst zu inszenieren.