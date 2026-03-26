Stars Ryan Gosling: Kino-Zukunft ist Aufgabe der Branche

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 14:00 Uhr

Ryan Gosling hat betont, es sei Hollywoods Aufgabe, die Kinos am Leben zu erhalten.

Der ‚Project Hail Mary‘-Schauspieler tauchte überraschend bei der Premiere des neuen Blockbusters in einem New Yorker Kino auf und erklärte dem Publikum, es sei nicht deren Verantwortung, das Kinoerlebnis angesichts der Besorgnis über den Aufstieg von Streaming-Diensten und sinkende Einspielergebnisse zu retten.

Stattdessen argumentierte Gosling, es liege an den Filmemachern selbst, dafür zu sorgen, dass sie Inhalte produzieren, die die Menschen auf der großen Leinwand sehen wollen. Laut ‚Variety‘ sagte er: „Vor sechs Jahren bekam ich das Drehbuch. [Es ist] das ehrgeizigste Projekt, das ich je realisieren werde; es schien unmöglich. Es war zu gut, um es nicht zu versuchen. Sechs Jahre später haben wir es geschafft. Hier sind wir nun, wir sind alle wieder in den Kinos. Es ist nicht eure Aufgabe, sie am Leben zu erhalten, es ist unsere Aufgabe, Dinge zu schaffen, die es euch lohnenswert machen, herauszukommen. Ihr seid dabei, in eine andere Galaxie zu reisen, einen außerirdischen besten Freund zu finden und die Sterne zu retten. Dieser Film ist für euch. Genießt die Reise!“

Unterdessen äußerte Leonardo DiCaprio kürzlich seine Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft des Kinos aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Streaming-Diensten. Er sagte gegenüber dem Kulturmagazin der ‚Sunday Times‘: „Es verändert sich rasend schnell. Wir stehen vor einem gewaltigen Wandel. Zuerst verschwanden Dokumentarfilme aus den Kinos. Jetzt bekommen Spielfilme nur noch begrenzte Laufzeiten, und die Leute warten darauf, sie auf Streaming-Plattformen zu sehen. Ich weiß es nicht. Haben die Leute noch Lust darauf? Oder werden Kinos zu Nischen – wie Jazzbars?“