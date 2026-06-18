Film Stuntman bei ‚Star Wars: Starfighter‘ verliert Daumen bei Verletzung am Set

Shawn Levy - July 2024 - Famous - Deadpool + Wolverine Sneak Peek Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 14:00 Uhr

Ein Stuntdarsteller, der an 'Star Wars: Starfighter' arbeitete, verlor seinen Daumen, als eine Szene schiefging.

Ein Stuntman verlor seinen Daumen, als beim Dreh einer Szene für ‚Star Wars: Starfighter‘ etwas schiefging.

Regisseur Shawn Levy hatte zwischen August und Dezember vergangenen Jahres in England an seiner kommenden Science-Fiction-Geschichte gearbeitet, in der Ryan Gosling die Hauptrolle spielt. Im letzten Monat mussten die Dreharbeiten jedoch kurzzeitig unterbrochen werden, nachdem der namentlich nicht genannte Darsteller nach dem Unfall medizinisch versorgt werden musste.

Laut der Zeitung ‚The Sun‘ geriet die Hand des erfahrenen Stuntmans in eine Maschine und wurde gegen diese gedrückt, wodurch er seinen Daumen verlor. Abgesehen davon soll er sich vollständig erholt haben. Ein Insider sagte der Publikation: „Der Stuntdarsteller hat in der Branche an einigen der bekanntesten Filme der Welt gearbeitet, und niemand hätte erwartet, dass es zu einem solchen Vorfall kommt.“ Andere Crewmitglieder am Set seien schockiert gewesen, als schnell klar wurde, dass der geplante Stunt schiefgelaufen war: „Es gab ein hektisches Gerangel, um dem Darsteller zu helfen, sobald andere Crewmitglieder begriffen hatten, was passiert war, aber viele Menschen am Set waren danach wirklich erschüttert.“ Die Dreharbeiten wurden kurz unterbrochen, aber wenig später wieder aufgenommen, um die sehr nahende Frist für die Fertigstellung des Films einzuhalten.

Unterdessen lobte Shawn kürzlich Ryan dafür, bei der Arbeit an ‚Star Wars: Starfighter‘ ein „echter Partner“ gewesen zu sein. Ihre Zusammenarbeit habe ihm geholfen, mit dem Druck umzugehen, an einem Film der legendären Weltraumreihe zu arbeiten. Er sagte gegenüber ‚Collider‘: „Ryan ist ein Talent einer Generation. Er ist jemand, den ich seit vielen Jahren und über so viele Genres hinweg auf der Leinwand bewundert und geliebt habe.“ Doch das war nicht alles: „Er ist ein kreativer Partner und echter Verbündeter – Ryan und ich haben vom Drehbuchentwicklungsprozess über die Vorbereitung und den Dreh bis hin zur Postproduktion zusammengearbeitet. Ich melde mich ständig bei ihm, verlasse mich auf ihn, und wir haben diesen kraftvollen, kreativen Fluss gefunden, der ‚Starfighter‘ besser machen wird.“

Zur Besetzung gehört neben Ryan auch der irische Teenager-Schauspieler Flynn Gray. Der 57-jährige Filmemacher ist überzeugt, dass der junge Darsteller mit den Erwartungen umgehen kann, die eine Rolle in ‚Star Wars‘ mit sich bringt. Er verglich den 15-Jährigen mit vielen der Kinderstars, mit denen er an der Netflix-Serie ‚Stranger Things‘ gearbeitet hat. Der Regisseur von ‚Deadpool Wolverine‘ sagte: „Wenn man jemanden für eine große Rolle in ‚Star Wars‘ an der Seite von Ryan Gosling besetzt, muss diese Person mehr als nur gut sein.“ Ein solcher junger Darsteller brauche Haltung und genug innere Festigkeit, um mit diesen konkurrierenden Kräften und all dem Lärm umgehen zu können, der damit einhergehe. „Und Flynn Gray hat dieses innere, gefestigte Selbstgefühl. Ehrlich gesagt nicht unähnlich wie Gaten [Matarazzo], Finn [Wolfhard], Caleb [McLaughlin], Sadie [Sink], Millie [Bobby Brown] und die anderen jungen Schauspieler aus ‚Stranger Things‘.“