Film Ryan Gosling: Rolle in Shawn Levys ,Star Wars‘-Film

Ryan Gosling - The Fall Guy - London Premiere - UPI - Newell Todd BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 11:00 Uhr

Der Star ist in Gesprächen, eine Rolle in dem Film des Regisseurs zu spielen.

Ryan Gosling ist in Gesprächen, eine Rolle in Shawn Levys ,Star Wars‘-Film zu spielen.

Der 44-jährige ,Barbie‘-Schauspieler soll Berichten von ,The Hollywood Reporter‘ zufolge an dem neuen Film des ,Deadpool und Wolverine‘-Regisseurs beteiligt sein, der in einer weit entfernten Galaxie spielt und an dem der Filmemacher seit 2022 mit Lucasfilm zusammenarbeitet.

Die Charakter- und Handlungsdetails des Projekts sind bisher noch nicht bekannt. Gosling ist kein Newcomer im Science-Fiction-Genre, nachdem er im Jahr 2017 in ,Blade Runner 2049‘ mitgespielt hatte. Levy hatte im vergangenen Jahr verkündet, dass er nicht plane, seine Arbeit mit anderen Filmen oder TV-Sendungen der langjährigen Serie zu verbinden. Der Filmemacher erzählte in einem Gespräch im Podcast ,Happy Sad Confused‘: „Ich würde sagen, dass mich die Erfahrung, diese Geschichte zu schreiben, dazu gezwungen hat, über diese Frage nachzudenken. Denn ,Star Wars‘-Filme können denselben Abschnitt der Zeitlinie nur eine begrenzte Anzahl von Malen erneut aufgreifen, und deshalb hat es mich echt dazu gezwungen, denn ich will keinen ,Star Wars‘-Film drehen, der sich über andere Filme hinwegsetzt, und ich habe auch kein Interesse daran, einen zu machen, der einem anderen Film dienen muss.“