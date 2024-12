Film Ryan Reynolds: Er arbeitet an einem Boyband-Film

Ryan Reynolds - August 2024 - AMC Lincoln Square Theater - It Ends With Us premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 11:00 Uhr

Der Schauspieler plant einen Streifen über das Phänomen Boyband.

Ryan Reynolds will eine Schauspielauszeit nehmen, um sich auf seinen Boyband-Film zu konzentrieren.

Der Schauspieler hat in den vergangenen Jahren einen Film nach dem anderen gedreht. Kurz nach der Veröffentlichung von ‚Deadpool Wolverine‘ will sich der vierfache Vater deshalb eine wohlverdiente Pause gönnen. Ein bestimmtes Projekt möchte Reynolds jedoch trotzdem weiterführen: Ein Film über eine alternde Popgruppe, die sich wiedervereint, um ein Karriere-Comeback zu starten. Diesen Streifen würde der Ehemann von Blake Lively sogar gern mit einem klitzekleinen Budget realisieren. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte Ryan über seine Idee: „Ich möchte unbedingt ‚Boy Band‘ machen und ich versuche immer noch herauszufinden, was der klügste Weg dafür wäre… Ich schreibe gerade eine zweite Version. Die erste Version war unglaublich und wurde von einem meiner Lieblingsautoren geschrieben, Jesse Andrews. Jetzt bin ich allein. Es gibt keine Daten oder anderweitiges. Ich werde im kommenden Jahr gar nichts drehen.“

Zwar würde Reynolds gerne mit seinen üblichen Produktionsfirmen zusammenarbeiten, dennoch will der Hollywoodstar keine großen Namen mit dem Projekt in Verbindung bringen. Er erklärt: „Es fühlt sich so an, als sollte das mit einem schmalen Budget gemacht werden und es sollte etwas sein, bei dem es nicht um gutgezahlte Schauspieler geht.“