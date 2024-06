Musik S Club: Geplante Reunion mit Steps?

S Club's Jon Lee at Isle of Wight Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2024, 14:00 Uhr

Die Band könnte planen, sich zusammenzuschließen.

S Club und Steps könnten planen, sich zusammenzuschließen.

Jon Lee, der nach dem Tod von Paul Cattermole und dem Ausstieg von Hannah Spearritt, von Rachel Stevens, Tina Barrett, Bradley McIntosh und Jo O’Meara in der ‚Reach For The Stars‘-Musikgruppe unterstützt wird, würde sich darüber freuen, wenn er und seine Bandkollegen eine Supergruppe mit der ‚Deeper Shade of Blue‘-Band bilden würden.

Lee erklärte in einem Gespräch gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „S Club und Steps gab es zur gleichen Zeit und unsere Jahrestage liegen nur einige Monate auseinander. Ich würde uns gerne alle zusammenbringen und eine Steps Club-Reunion veranstalten.“ Steps besteht aus den Bandmitgliedern Claire Richards, Lee Latchford-Evans, Lisa Scott-Lee, Faye Tozer und Ian ‚H‘ Watkins. Die Musikgruppe war vor kurzem beim Isle of Wight Festival aufgetreten. S Club kamen im vergangenen Jahr erneut zusammen, einschließlich eines Konzerts in der Londoner O2-Arena vor 20.000 Menschen, nur wenige Monate, nachdem Paul im Alter von 46 Jahren auf tragische Weise verstarb. Unterdessen hatte Rachel zuvor angedeutet, dass sie ein Solo-Comeback planen würde. Nach ihrem triumphalen Festivalauftritt beim Londoner Mighty Hoopla-Musikfestival denkt die Sängerin darüber nach, ihre Solokarriere wieder aufzunehmen.