Stars Sabrina Carpenter: Frauen mussten Männer ’schon immer trainieren‘

Sabrina Carpenter ist überzeugt, dass Frauen Männer „schon immer trainieren“ mussten.

Die 26-jährige Popsängerin – die von Dezember 2023 bis Ende 2024 mit Schauspieler Barry Keoghan liiert war – sprach im Interview mit ‚Vogue Italia‘ über ihre Sicht auf das andere Geschlecht. Und das fiel nicht unbedingt wohlwollend aus.

„Wenn eine meiner Freundinnen sagt, dass sie einen Sohn bekommt, freue ich mich für den Jungen, weil ich weiß, dass er richtig erzogen wird. Ich bin erst 26 Jahre auf der Welt, aber ich habe das Gefühl, dass wir sie schon immer trainieren mussten. Leider ist das so alt wie die Zeit selbst.“ Sie beschrieb Männer als „eine unterhaltsame Spezies – im Positiven wie im Negativen“. Manche hätten sie inspiriert und geliebt, andere hingegen „verwirrt und attackiert“.

Die ‚Manchild‘-Sängerin – deren siebtes Album ‚Man’s Best Friend‘ kürzlich erschien – betonte, dass Humor für sie ein wichtiger Schutzschild sei: „Mein ganzes Leben lang hatte ich das Gefühl, dass Humor – oder eher Schlagfertigkeit – mich gerettet hat. Es war immer da, um mich am Ende des Tages zu schützen.“

Ihr neues Albumcover, das sie auf allen Vieren neben einem Mann zeigt, der ihr am Haar zieht, sorgte für Aufsehen. Sabrina erklärte im Interview mit ‚NPR‘: „Ich war überrascht, dass es so viele Leute schockiert hat. Für mich stand dahinter die Inspiration eines Mannes, der zart mit meinen Haaren spielt – verbunden mit Metaphern über den Hund und mich, über Macht, Dominanz und Unterwerfung. Für mich passte es einfach zu dem, wie die Musik klingt.“