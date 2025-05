Film Amanda Seyfried und Scoot McNairy in ‚The Life and Deaths of Wilson Shedd‘ Amanda Seyfried und Scoot McNairy spielen die Hauptrollen in dem Gefängnisausbruch-Thriller ‚The Life and Deaths of Wilson Shedd‘. Der kommende Film von Tim Blake Nelson erzählt die Geschichte eines Lehrers in einer missbräuchlichen Ehe, der sich in einen Sträfling verliebt, nachdem er einen Job in einem Hochsicherheitsgefängnis bekommen hat. Der Film wird ein Wiedersehen für […]