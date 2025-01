Musik Sabrina Carpenter: Kleine Schritte bis nach ganz oben

Sabrina Carpenter attends the 2024 Time100 Next - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 11:00 Uhr

Sabrina Carpenter sagt, es habe „kleine Babyschritte“ gebraucht, um an die Spitze ihres Spiels zu gelangen.

Obwohl sie bereits seit einem Jahrzehnt in der Musikbranche tätig ist, ist die 25-jährige Sängerin bei den diesjährigen Grammy Awards für den Titel „Beste neue Künstlerin“ nominiert, nachdem ihr Megahit ,Espresso‘ aus ihrem sechsten Studioalbum ,Short n‘ Sweet‘ letztes Jahr viral ging. In einem Interview mit ,People’ sagte Sabrina: „Ich bin mir selbst immer treu geblieben und habe an meine Arbeit geglaubt, seit ich jung war. Ich habe erkannt, dass es immer um die kleinen Schritte ging, die man im Laufe der Zeit macht, um an diesen Punkt zu kommen.“

Die ,Taste’-Sängerin, die auch für das „Album des Jahres“, die „Platte des Jahres“, den „Song des Jahres“, das „beste Pop-Gesangsalbum“ und die „beste Pop-Solo-Performance“ nominiert ist, begeistert ihre Fans auf der ganzen Welt mit ihrer ,Short n‘ Sweet Tour’, die sie im März und April nach Großbritannien und Irland sowie in den Rest Europas führen wird.