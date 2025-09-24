Musik Sabrina Carpenter schreibt viel – trotz zwei Alben in zwei Jahren

Sabrina Carpenter - Sabrina Carpenter Short N' Sweet Tour at MSG 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 19:05 Uhr

Sabrina Carpenter schreibt fleißig weiter, trotz zweier Alben direkt hintereinander.

Die ‚Espresso‘-Hitmacherin hat in nur zwei Jahren zwei Platten abgeliefert – 2024 ‚Short n‘ Sweet‘ und 2025 ‚Man’s Best Friend‘ –, aber die Pop-Sängerin denkt gar nicht daran, eine Pause einzulegen.

In einem jüngsten Interview verriet die 26-Jährige, dass sie ihre Gedanken derzeit in ihr Tagebuch fließen lässt. Sie sagte ‚Vogue Italia‘: „Ich schreibe gerade viel in mein Tagebuch, was man nach zwei Alben in zwei Jahren wahrscheinlich nicht erwarten würde.“ Ob diese Tagebucheinträge schließlich neue Songs formen werden, bleibt abzuwarten. Sabrina wurde außerdem kürzlich als Headlinerin für Coachella 2026 bestätigt – der perfekte Rahmen, um neue Musik zu debütieren.

Die ‚Bed Chem‘-Sängerin hat sicherlich ein Achterbahnjahr hinter sich. Und während ihr Stern weiter steigt, wächst auch die Beobachtung: Sabrina sah sich kürzlich einer Gegenreaktion wegen des suggestiven Covers ihres neuesten Albums gegenüber. Darauf ist sie auf allen Vieren zu sehen, nah neben einem Mann, der an ihren Haaren zieht – und sie gab zu, sie habe nicht erwartet, dass so viele Menschen von dem freizügigen Motiv beleidigt wären. In einem Interview bei NPR erklärte sie: „Ich war überrascht. Ich glaube vor allem, weil ich, als ich darüber nachdachte, dieses Albumcover zu machen, wirklich von einem Mann inspiriert war, der irgendwie zart mit meinen Haaren spielt. Weil ich denke, dass es viele Metaphern zwischen diesem Hund und mir emotional gab. Ihr wisst schon, ‚a man’s best friend‘ und all die Implikationen, die das mit sich bringt, die Macht in Dominanz und Unterwerfung.“