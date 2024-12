Sie wollte ihn sogar heiraten Sabrina Carpenter war in Paul McCartney verliebt

Sabrina Carpenter während eines Events in New York. (wue/spot)

13.12.2024

Sabrina Carpenter gesteht, dass sie als Kind in Paul McCartney verliebt war. So sehr sogar, dass sich sicher war, dass er ihr zukünftiger Ehemann ist.

Die US-Sängerin Sabrina Carpenter (25) hat in den letzten Monaten und Jahren mit Hits wie "Espresso" für viel Aufsehen gesorgt. Im US-Fernsehen hat sie nun verraten, dass sie einst in eine echte Musiklegende verliebt war – in Paul McCartney (82) von den Beatles.

Die kleine Sabrina wollte Paul McCartney heiraten

"Als ich sehr, sehr jung war, hat mir mein Vater zum ersten Mal 'Rocky Raccoon' vorgespielt und ich war so fasziniert von diesem Lied und dem Songwriting, dass ich mich in Paul McCartney verliebt habe", erzählt Carpenter in der "The Late Show with Stephen Colbert". Doch damit nicht genug: "Ich war davon überzeugt, dass das mein Ehemann war, mein künftiger Ehemann."

"Aber er war ziemlich alt, und ich war so jung, dass ich nicht verstanden habe, dass er viel älter war als ich", erklärt die Sängerin. Sie habe sich damals all diese Fotos angesehen und gedacht, dass er vielleicht zehn Jahre älter wie sie wäre. "Ich habe Mathematik nicht verstanden, ich war ein Kind."

Treffen mit Paul McCartney war wie bei "Stranger Things"

Anfang 2024 bekam Carpenter die Chance, ihre große Liebe aus Kindertagen zu treffen. Die beiden begegneten sich im Rahmen der MusiCares-Person-of-the-Year-Zeremonie. Moderator Stephen Colbert (60) zeigt in seiner Sendung auch ein gemeinsames Foto von McCartney und Carpenter auf der Veranstaltung.

Die Sängerin erinnert sich, dass sich in ihren Augen damals direkt Tränen geformt hätten, "und dann war er einfach so normal und lässig und so charmant". Für sie habe es sich angefühlt, als ob sie in einer Art alternativer Realität sei. Carpenter verglich das Ganze mit dem "Upside Down" aus der Hit-Serie "Stranger Things" nur in "viel glücklicher".