"Das hat sie nicht nötig" Sabrina Carpenter: Zu anstößig für die Musikbranche?

Die glitzernde Corsage ist in den vergangenen Monaten ein fester Bestandteil in Sabrina Carpenters Bühnengarderobe geworden. (dam/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 18:52 Uhr

In der Öffentlichkeit zeigt sich Sabrina Carpenter meist in aufreizenden Looks. Das kritisieren drei namhafte Musikproduzenten: "Wenn man respektiert werden will, sollte man nicht im Stringtanga auftreten."

Sabrina Carpenter (25) trägt zu knappe Outfits – der Meinung ist das Produktionstrio rund um Mike Stock (73), Matt Aitken (68) und Pete Waterman (78). In einem Interview mit "The Sun" kritisierten die Songwriter die heutige Popmusik, die "viel sexualisierter als in den 1980ern" sei. Vor allem an dem Auftreten der US-Sängerin stören sie sich. "Sabrina Carpenter als kleines Mädchen gekleidet zu sehen, ist ziemlich beleidigend. Das hat sie nicht nötig", so Waterman.

Die drei Männer seien der Meinung, dass Frauen wie Carpenter ihre Frauenrechte, für die sie Jahrzehnte lang gekämpft haben, "wegwerfen" würden. "Es ist einfach verrückt. Wenn man respektiert werden will, sollte man nicht im Stringtanga auftreten", behauptete Waterman. Zwar hätte Carpenter "großes Talent", jedoch würde sie sich nur so wenig anziehen, um "junge Männer anzulocken".

Sabrina Carpenter ist "faul"

Nicht nur das öffentliche Auftreten der 25-Jährigen kritisieren Stock, Aitken und Waterman, sondern auch ihre Musik. In ihren Songs "Juno" und "Bed Chem" singt Carpenter unverblümt über Sex – zu vulgär laut den Produzenten. "Ich würde nie versuchen, einen Text zu schreiben, der etwas Spezifisches auf sexueller Ebene aussagt", betonte Stock in dem Interview und bezeichnete die Musikkollegin als "faul".

Die Produzenten sind davon überzeugt, sie wären "ruiniert worden, wenn wir nur die Hälfte von dem gemacht hätten, was die Frauen heute machen". Madonna (66) sei die einzige Künstlerin gewesen, die dem heutigen Image von Carpenter und anderen Frauen in der Musikbranche "je nahe kam".

Widersprechen sich die Produzenten selbst?

Das Trio hatte sich bereit 1980 zusammengetan und war besonders von der Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er sehr erfolgreich. Seither gelten Stock, Aitken und Waterman als eines der zielführendsten Songwriter- und Produzentenduos aller Zeiten. Im Laufe ihrer Karriere arbeiteten sie mit vielen Künstlern und Künstlerinnen zusammen – darunter auch Frauen, die vor allem in den 1980ern mit ihrem aufreizenden Auftreten für Aufsehen sorgten.

Zu ihnen gehörte unter anderem Kylie Minogue (56), die bis heute sowohl für ihre Musik als auch für ihr gewagtes Aussehen von den Musikfans gefeiert wird. Auch schrieben Stock, Aitken und Waterman Songs für die Sängerin Sinitta (61), die nicht selten anzügliche Passagen sang und in der Öffentlichkeit Hotpants und Bandeau-Tops trug.