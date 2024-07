Der Tod kommt nach Venedig, ... TV-Tipps am Samstag

"Der Tod kommt nach Venedig": Anna (Alwara Höfels, r.) spricht mit der Museumsleiterin Alexandra von Reuten (Julia Stemberger). (cg/spot)

SpotOn News | 13.07.2024, 06:01 Uhr

In "Der Tod kommt nach Venedig" (Das Erste) ertrinkt ein Restaurator unter mysteriösen Umständen. Johannes B. Kerner sucht mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF). Außerdem zeigt VOX die Doku "Back for Good - 40 Jahre Boy- & Girlgroups".

20:15 Uhr, Das Erste, Der Tod kommt nach Venedig, Krimi

Restaurator Lukas Albrecht (Roman Binder) ertrinkt unter mysteriösen Umständen im Canale dei Marani in Venedig. Während der träge Commissario Santo (Rudy Ruggiero) keinen Hinweis auf ein Verbrechen sieht, zweifelt die Witwe des Opfers an dieser Einschätzung. Anna (Alwara Höfels), die mit ihrem elfjährigen Sohn (Filip Wyzinski) aus Wien anreist, glaubt nicht an einen Unfall: Ihr Mann hatte keinen Alkohol im Blut, war ortskundig und konnte gut schwimmen!

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner kehrt zurück. Hier geht es um alles oder nichts: Ein Kandidat tritt in spannenden Duellen gegen fünf kluge Köpfe an, um den Titel "Der Quiz-Champion" zu erringen. Nur wer die Experten in den Kategorien Sport (Julia Scharf), Musik (Andrea Kiewel), Literatur und Sprache (Axel Milberg), Ernährung (Sarah Wiener) und Zeitgeschehen (Ulrich Wickert) besiegt, kann die 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Back for Good – 40 Jahre Boy- & Girlgroups, Doku

"Back for Good" nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte der Popkultur und zeigt die größten Hits der berühmtesten Boy- und Girlgroups. Die Dokumentation beleuchtet zeitlose Klassiker, präsentiert seltene Archivaufnahmen, private Schnappschüsse und intime Interviews aus jener Zeit. Über 40 prominente Persönlichkeiten und Zeitzeugen führen durch die Sendung und erinnern an die Ära, als die Jugend noch von Träumen und Partys geprägt war.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten die Ehepaare Annemarie und Wayne Carpendale sowie Anna-Maria Ferchichi und Bushido in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer zeigt mehr Kampfgeist und Fitness? Wer beweist mehr Köpfchen und Geschick? Der Sieger erhält eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel moderiert den Abend, während Ron Ringguth die Spiele kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Ron läuft schief, Animation

Der schüchterne Teenager Barney hat wenig Kontakt zu seinen Mitschülern. Als sein Vater ihm einen Roboter namens Ron schenkt, ist Barney begeistert und findet schnell einen neuen Freund in dem angesagten Begleiter. Doch schon bald treten bei Ron technische Defekte auf, die ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellen.