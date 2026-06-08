Musik R’n’B-Legende Jason Derulo hat ein ganz besonderes Geheimtalent – aber welches?

Jason Derulo at Capital Summertime Ball 2026 - James Warren/Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 18:30 Uhr

In einem Interview mit BANG Showbiz beim 'Capital's Summertime Ball with Barclaycard' verriet Jason Derulo, dass er ein ganz besonderes Geheimtalent besitzt.

Jason Derulo hat sein Geheimtalent enthüllt – er ist ein talentierter Friseur.

Die 36-jährige R’n’B-Ikone weiß mit Haarschneidemaschine und Schere umzugehen und schneidet häufig Freunden und Familienmitgliedern die Haare. Auf die Frage, etwas zu nennen, das seine Millionen Fans nicht über ihn wissen, antwortete Derulo: „Ich schneide wirklich gut Haare. Ich bin ein ziemlich ordentlicher Friseur, also wenn du einen Haarschnitt brauchst, kann ich dich geschniegelt aussehen lassen. Ich glaube, das ist mein einziges Geheimtalent!“

Der Interpret von ‚Want to Want Me‘ verriet in dem Interview außerdem, dass er auf Tour viel Zeit damit verbringt, neue Songs zu schreiben. Derulo nimmt immer ein mobiles Studio mit auf Reisen, damit er neue Ideen für Songs aufnehmen kann, wenn ihn die Inspiration überkommt. Im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ beim ‚Capital’s Summertime Ball with Barclaycard‘ sagte er: „Eine Sache, ohne die ich auf Tour nicht leben kann? Ich würde sagen, mein Studio. Ich versuche immer, mein Studio-Equipment mitzunehmen, wenn ich unterwegs bin. Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, Songs zu machen. Keine Möglichkeit zu haben, kreativ zu sein, wäre ziemlich schmerzhaft.“

Derulo gehörte zu einer Vielzahl von Künstlern, die beim ‚Capital’s Summertime Ball with Barclaycard‘ im Wembley-Stadion in London vor mehr als 80.000 Fans auftraten. Der Sänger präsentierte ein Set voller Hits, darunter ‚Sexy For Me‘, ‚Swalla‘, ‚Whatcha Say‘, ‚Ridin’ Solo‘, ‚Savage Love‘, ‚Trumpets‘ und ‚Want To Want Me‘. Derulo überstand sogar ein Missgeschick auf der Bühne, als er stolperte und einige Stufen hinunterrutschte, während er auf die Bühne ging. Doch er überspielte den Ausrutscher souverän und rief der ausverkauften Menge zu: „Ich habe überlebt!“ Er ging einfach auf ein Knie, streckte einen Finger in die Luft und sammelte sich unter dem tosenden Jubel des Publikums im Wembley-Stadion.

Zu den weiteren Künstlern beim ‚Capital’s Summertime Ball with Barclaycard‘ gehörten Take That, MEEK, Sekou, Bebe Rexha, Robyn, Lola Young, Sienna Spiro, Niall Horan, December 10, Stephen Sanchez, XG, Fatboy Slim, Calvin Harris und RAYE. Der Überraschungsauftritt der ‚Barclaycard Out of the Blue‘-Reihe kam von der kürzlich wiedervereinten britischen Girlgroup Mis-Teeq, die aus der ‚Britain’s Got Talent‘-Jurorin Alesha Dixon, Sabrina Washington und Su-Elise Nash besteht.