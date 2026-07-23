Stars Sängerin Nivea enthüllt Leukämie-Diagnose

Nivea - singer - March 2026 Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 14:00 Uhr

Die R B-Künstlerin gibt bekannt, dass sie sich derzeit in Behandlung befindet, nachdem bei ihr Leukämie festgestellt wurde.

US-Sängerin Nivea ist an Leukämie erkrankt.

Die Musikerin, die 2003 für ihren Hit ‚Don’t Mess with My Man‘ in der Kategorie ‚Best R B Performance‘ für einen Grammy nominiert war, gab bekannt, dass sie die Diagnose Anfang dieses Jahres erhalten habe. In einem Interview wurde sie gefragt, wofür sie derzeit am dankbarsten sei. Die 44-Jährige antwortete, dass ihre Behandlung bislang sehr gut verlaufe. In der Social-Media-Reihe ‚Caddillac Chronicles‘ offenbarte sie: „Nun, zunächst einmal wurde bei mir Anfang dieses Jahres Leukämie diagnostiziert, und ich bin Gott so dankbar. Ich befinde mich in Behandlung und bisher läuft alles großartig. Und ich gehe davon aus, dass es so weitergeht. Amen, amen, amen.“

Trotz der Diagnose versucht Nivea, positiv zu bleiben. Sie fühle sich heute „sehr dankbar für das Leben“. Die Sängerin fügte hinzu: „Es klingt so klischeehaft, wenn man sagt, man weiß weder die Zeit noch die Stunde, aber es stimmt. Und es hat mir geholfen, viele Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich lebe regelrecht in Dankbarkeit und bin einfach für alles dankbar.“

Neben ihrer Gesundheit konzentriert sich die Künstlerin auch auf ihre beruflichen Ziele. Sie widmet sich wieder verstärkt ihrer Musik und bildet sich zusätzlich weiter. „Ich mache die Dinge, die ich schon immer machen wollte. Ich bin definitiv wieder intensiv mit meiner Musik beschäftigt und studiere Tontechnik. Ich wollte schon immer lernen, wie man Ton aufnimmt und vor allem mischt“, sagte sie. Nivea versuche, jede Gelegenheit zu nutzen, die sich ihr biete. „Ich genieße die Zeit mit meinen Kindern und bin für alles dankbar“, erklärte sie. Nivea hat vier Kinder: Tochter Navy (21) sowie die 20-jährigen Zwillinge London und Christian mit ihrem Ex-Mann The-Dream sowie den 16-jährigen Sohn Neal mit ihrem früheren Verlobten Lil Wayne.