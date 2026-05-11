Stars Sally Field besteht darauf, dass ihre ikonische Oscar-Rede seit Jahrzehnten missverstanden wird

Sally Field accepts the SAG Life Achievement Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 10:00 Uhr

Sally Field besteht darauf, dass ihre ikonische Oscar-Rede seit Jahrzehnten missverstanden wird.

Sally Field hat erklärt, dass eine der meistzitierten Reden der Oscar-Geschichte seit Jahrzehnten falsch verstanden wird.

Die zweifache Oscar-Preisträgerin (79) äußerte sich dazu, als sie auf den Moment zurückblickte, in dem sie während ihrer Dankesrede bei den Academy Awards sagte: „You like me, you really like me“ („Ihr mögt mich, ihr mögt mich wirklich“). Sally sprach darüber in einem Interview mit ‚People‘, während sie ihr neues Netflix-Drama ‚Remarkably Bright Creatures‘ bewarb.

Die Schauspielerin gewann 1985 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle der verwitweten texanischen Farmerin Edna Spalding in ‚Ein Platz im Herzen‘, fünf Jahre nachdem sie bereits für ‚Norma Rae‘ ausgezeichnet worden war. Ihre Dankesrede bei den damaligen Oscars wurde schnell zu einem legendären Hollywood-Moment und später in Fernsehen, Film und Popkultur unzählige Male parodiert. Sie gilt bis heute als einer der denkwürdigsten Augenblicke der Preisverleihung.

Doch Sally, die außerdem Hauptrollen in ‚Magnolien aus Stahl‘, ‚Mrs. Doubtfire‘, ‚Forrest Gump‘ sowie Fernsehklassikern wie ‚Gidget‘ und ‚Brothers and Sisters‘ spielte, erklärte nun, dass die berühmte Zeile seitdem immer wieder falsch zitiert worden sei. Mit Blick auf ihren ersten Oscar für ‚Norma Rae‘ sagte Sally gegenüber ‚People‘: „Als ich das erste Mal für ‚Norma Rae‘ gewann, war das völlig unerwartet. Ich kam praktisch aus dem Nichts.“ Sie ergänzte: „Ich war so betäubt, als ich gewonnen habe. Ich erinnere mich nicht einmal daran, wie ich auf die Bühne gegangen bin. Ich habe das alles gar nicht wirklich gespürt.“

Sally erklärte, dass sie, als sie 1985 erneut auf die Oscar-Bühne zurückkehrte, die Erfahrung bewusst wahrnehmen wollte, nach Jahren des Kampfes um künstlerische Anerkennung in Hollywood. Sie sagte: „Ich musste mir einen Moment erlauben, zu fühlen, dass ich etwas erreicht hatte, dass ich etwas überwunden hatte, das für mich so schwer gewesen war.“ Bei der Zeremonie sagte Sally damals im Wortlaut: „Aber ich möchte euch danken. Ich hatte keine klassische Karriere, und ich wollte mehr als alles andere euren Respekt. Beim ersten Mal habe ich ihn nicht gespürt, aber diesmal spüre ich ihn. Und ich kann die Tatsache nicht leugnen, dass ihr mich mögt! Genau jetzt mögt ihr mich!“