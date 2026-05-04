Stars Sally Field verrät, dass die Beerdigungsszene in ‚Magnolien aus Stahl‘ ein Stück ihrer Seele gekostet hat

Sally Field accepts the SAG Life Achievement Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 10:00 Uhr

Sally Field verrät, dass die Beerdigungsszene in 'Magnolien aus Stahl' ein Stück ihrer Seele gekostet hat.

Sally Field hat gesagt, dass die Dreharbeiten zur Beerdigungsszene in ‚Magnolien aus Stahl‘ sie emotional „etwas gekostet“ haben.

Die 79-jährige Schauspielerin, die eine Karriere mit Fernsehserien wie ‚Brothers and Sisters‘ und gefeierten Filmen wie ‚Forrest Gump‘ aufgebaut hat, beschrieb die Erfahrung in einem Interview mit ‚Parade‘ als etwas, das bei ihr und der gesamten Besetzung einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Der erfolgreiche Film von 1989, basierend auf dem Theaterstück von Robert Harling, erzählt von einer Gruppe von Frauen im amerikanischen Süden, die mit Freundschaft, Krankheit und Verlust umgehen. Sally spielte M’Lynn Eatenton, deren Tochter Shelby – dargestellt von Julia Roberts – nach Komplikationen im Zusammenhang mit Typ-1-Diabetes nach der Geburt ihres Kindes stirbt. Beim Rückblick auf die Dreharbeiten zur Beerdigung ihrer Filmtochter sagte Sally: „Man denkt nicht einfach: ‚Ach, das ist nur ein weiterer Arbeitstag.'“ Sie fügte hinzu: „Es nimmt dir ein Stück deiner Seele. Es kostet dich etwas. Es hat uns alle etwas gekostet. Und gleichzeitig bekommen wir viel zurück, weil wir daraus lernen.“ Weiter sagte sie: „Wir sind dadurch sehr eng zusammengewachsen, haben die ganze Zeit Händchen gehalten. Aber es ist nicht einfach nur ein Job.“

Die Szene, die als eine der denkwürdigsten des Films gilt, zeigt M’Lynns Trauer auf einem Friedhof, während sie zwischen Schock und Wut schwankt. Sallys Darstellung beinhaltet die Zeile: „Ich will wissen, warum!“ – gefolgt von: „Nein, so sollte es nicht passieren. Ich sollte zuerst gehen.“ Außerdem ruft sie: „Ich will einfach irgendetwas schlagen, richtig fest!“

Diese Sequenz gilt bis heute als ein prägender Moment in Sally Fields Karriere und wird oft in Diskussionen über besonders emotionale Filmleistungen hervorgehoben. Sally sprach auch über die Besetzung von Julia Roberts in der Rolle der Shelby und erklärte, die Entscheidung sei sofort gefallen, obwohl auch etabliertere Schauspielerinnen in Betracht gezogen wurden. Sie sagte: „Julia hatte noch nicht viel gemacht. Ich habe mit vielen deutlich etablierteren Schauspielern gelesen, und nachdem ich mit Julia gelesen hatte, sagte ich: ‚Wir sind fertig. Da ist sie.'“

Die Ensemblebesetzung, darunter Shirley MacLaine, Dolly Parton, Daryl Hannah und Olympia Dukakis, wuchs während der Dreharbeiten eng zusammen. Sally verriet: „Wir haben uns geliebt, wir haben gestritten, wir haben uns umeinander gekümmert, und an den Wochenenden haben wir uns getroffen und Spiele gespielt. Es war eine einmalige Erfahrung.“ ‚Magnolien aus Stahl‘ erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter eine Oscar-Nominierung für Julia Roberts und eine BAFTA-Nominierung für Shirley MacLaine, und zählt bis heute zu Sally Fields bekanntesten Rollen.