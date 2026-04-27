Film Sally Field: Diese Rolle war einfach nicht ihr Fall

Sally Field accepts the SAG Life Achievement Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 09:00 Uhr

Sally Field hat verraten, warum sie die Rolle der Annie Paradis in ‚Der Club der Teufelinnen‘ abgelehnt hat.

Die 79-jährige Schauspielerin – bekannt aus Filmen wie ‚Forrest Gump‘ oder ‚Mrs. Doubtfire – das stachelige Kindermädchen‘ gab zu, dass die Rolle der neurotischen Hausfrau in dem Komödienklassiker von 1996, die schließlich an die verstorbene Diane Keaton ging, „nicht mein Fall“ war.

Sie erzählte ‚Parade‘: „Ich mochte all diese Schauspieler sehr. Aber ich habe die Rolle abgelehnt. Ich hatte schon immer ein Problem damit, wenn ältere Frauen entweder ein Date suchen oder, na ja, mehr Sex mit ihrem Ehemann haben wollen. Ich finde einfach, dass Frauen mehr zu sagen haben, deshalb war das einfach nie mein Ding.“

Sie hatte auch keine Lust, an dem großen musikalischen Höhepunkt des Films am Ende mitzuwirken, den die Freundinnen Annie, Brenda (Bette Midler) und Elise (Goldie Hawn) gestalten. „Ich hätte diese Rolle nicht spielen können, weil ich nicht singe, und am Ende singen sie alle“, so Field weiter und räumte ein, dass Keaton perfekt für die Rolle war. „Ich wäre niemals so gut gewesen. Ich meine, es war absolut das Richtige für Keaton – nicht für mich.“

Der Film handelt von drei College-Freundinnen, die sich nach dem Tod einer Kommilitonin wiedertreffen und feststellen, dass sie alle zugunsten jüngerer Frauen verlassen wurden. Aus ihrem Liebeskummer entsteht ein Plan, die Kontrolle zurückzugewinnen und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen neu aufzubauen.