Musik Sam Fender: Arbeit an seinem neuen Album beginnt noch dieses Jahr

Sam Fender - BST Hyde Park 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 14:00 Uhr

Sam Fender verriet, dass er plane, nach dem Abschluss seiner aktuellen Konzertreihe ins Aufnahmestudio zu gehen, um an seinem neuen Album zu arbeiten.

Während seines Headliner-Auftritts im Wythenshawe Park in Manchester am Samstag (16. August) teilte der ‚Hypersonic Missiles‘-Sänger dem Publikum mit, dass er nach seiner letzten Show im Jahr 2025, die aktuell am 28. November in Perth in Australien stattfindet, neue Musik aufnehmen möchte.

Der Künstler will seine Stimme nach einer Stimmbandblutung im Sommer erneut in Form bringen. Fender verkündete gegenüber dem Publikum: „Nach diesen vielen Konzerten werde ich mich zurückziehen, meine Sachen in Ordnung bringen und meine Stimme so gut wie nur möglich wieder in Form bringen und nächstes Jahr ein weiteres Album und ver***** noch mal jede Menge neue Songs schreiben.“ Der Künstler musste nach der Blutung an seinen Stimmbändern mehrere Festivalauftritte in Europa absagen. Der 31-jährige Musiker suchte seinen HNO-Arzt auf, nachdem er während seines Headliner-Auftritts beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone im Juli Probleme hatte.