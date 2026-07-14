Stars Sam Neill starb Berichten zufolge nach einer Lungenentzündung

Sam Neill - November 2025 - Getty Images - New Zealand Screen Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 14:00 Uhr

Sam Neill starb Berichten zufolge nach einer Lungenentzündung.

Sam Neill ist Berichten zufolge an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

Der ‚Jurassic Park‘-Star verstarb am Montag (13. Juli), nur wenige Monate nachdem er nach einem Kampf gegen ein angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom als „krebsfrei“ eingestuft worden war. Seine Angehörigen beschrieben seinen Tod als „plötzlich und unerwartet“. Ein neuer Bericht legt nun nahe, dass der 78-Jährige einer Lungenentzündung erlag, nachdem sein Körper durch die belastenden Krebsbehandlungen geschwächt worden war.

Laut dem Journalisten Ryan Bridge von der Zeitung ‚New Zealand Herald‘ bestätigte Rima Te Wiata, Sam Neills langjährige Freundin und Kollegin aus ‚Hunt for the Wilderpeople‘, dass der Schauspieler an der schweren Lungenerkrankung erkrankt war. Neills ehemalige Partnerin Laura Tingle erklärte gegenüber ‚ABC Radio Sydney‘, dass sein Immunsystem durch die Behandlungen stark beeinträchtigt gewesen sei und ihn anfällig für Infektionen gemacht habe. Sie sagte: „Sein armer Körper war einfach sehr erschöpft. In den letzten Wochen war er ziemlich krank, und alle, die ihn liebten, haben aus der Nähe und aus der Ferne gehofft, dass er sich erholt. Aber ich glaube, es war einfach zu viel, sich noch einmal davon zu erholen. Er hatte viele Chemotherapien und viel Immuntherapie hinter sich. Zum Glück wurde er dadurch schließlich von seinem Blutkrebs befreit, aber sein Immunsystem war dadurch sehr geschwächt.“

Der Tod des Schauspielers wurde von seiner Familie in einer Erklärung auf seinem Social-Media-Account bekannt gegeben. Darin hieß es: „Mit großer Trauer gibt die Whānau [Familie] von Sam Neill bekannt, dass er am Montag, den 13. Juli, in Sydney, Australien, verstorben ist. Sam war von seiner Familie umgeben und ist mit jener Würde von uns gegangen, die sein gesamtes Leben ausgezeichnet hat. Sein Tod kam plötzlich und unerwartet. Gleichzeitig sind wir dankbar dafür, dass Sam weiterhin krebsfrei war.“

Die Angehörigen dankten außerdem dem medizinischen Personal, das ihn betreut hatte, und kündigten an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einzelheiten bekanntzugeben. Weiter hieß es: „Die Familie möchte den Mitarbeitern des St Vincent’s Private Hospital ihren tiefsten Dank für die außergewöhnliche Betreuung aussprechen. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Bis dahin bitten wir im Namen der Familie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust verarbeitet.“ Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.