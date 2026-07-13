Stars ‚Jurassic Park‘-Legende Sam Neill im Alter von 78 Jahren ‚plötzlich‘ gestorben

Sam Neill - September 2016 - Photoshot - Hunt For The Wilderpeople Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 10:37 Uhr

'Jurassic Park'-Legende Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren 'plötzlich' gestorben.

Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der neuseeländische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Dr. Alan Grant in der ‚Jurassic Park‘-Reihe bekannt wurde, starb am Montag (13. Juli) „im Kreis seiner Familie“. Seine Angehörigen bezeichneten seinen Tod als „plötzlich und unerwartet“. In einem Beitrag auf seinen Social-Media-Kanälen schrieb Neills Familie: „Mit großer Trauer gibt die Whānau (Familie) von Sam Neill bekannt, dass er am Montag, den 13. Juli, in Sydney, Australien, verstorben ist. Sam war von seiner Familie umgeben und ist mit jener Würde von uns gegangen, die sein gesamtes Leben ausgezeichnet hat. Sein Tod kam plötzlich und unerwartet. Gleichzeitig sind wir dankbar dafür, dass Sam weiterhin krebsfrei war.“

Neills Angehörige bedankten sich außerdem „von Herzen“ beim medizinischen Personal, das ihn betreut hatte, und kündigten an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen bekanntzugeben. Weiter hieß es: „Die Familie möchte den Mitarbeitern des St Vincent’s Private Hospital ihren tiefsten Dank für die außergewöhnliche Betreuung aussprechen. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Bis dahin bitten wir im Namen der Familie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust verarbeitet.“ Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Sein Tod folgt auf eine Mitteilung vom April, in der Neill erklärt hatte, krebsfrei zu sein. Bei ihm war 2022 Blutkrebs diagnostiziert worden. Damals sprach er im australischen Fernsehsender 7News über eine klinische Studie zu einer CAR-T-Zell-Therapie, die sich auf seine Form des Lymphoms konzentrierte. Er sagte: „Ich hatte gerade wieder eine Untersuchung, und es befindet sich kein Krebs mehr in meinem Körper. Das ist etwas Außergewöhnliches. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass so etwas möglich ist.“ Scherzhaft fügte er hinzu: „Es wird Zeit, dass ich wieder einen Film drehe.“

Seinen Durchbruch feierte Neill 1977 mit ‚Sleeping Dogs‘. Es folgten Rollen in Filmen wie ‚My Brilliant Career‘, ‚Attack Force Z‘, ‚Death in Brunswick‘ und ‚Das Piano‘. Weltweit bekannt wurde er 1993 als Paläontologe Dr. Alan Grant in ‚Jurassic Park‘, an der Seite von Laura Dern und Jeff Goldblum. Er übernahm die Rolle erneut in ‚Jurassic Park III‘ (2001) sowie vor vier Jahren in ‚Jurassic World: Ein neues Zeitalter‘. Zuletzt arbeitete Neill an den Filmen ‚Godzilla x Kong: Supernova‘ und ‚The Last Resort‘. Beide sollen nun posthum im Jahr 2027 erscheinen. Auch im Fernsehen war Neill regelmäßig zu sehen. Unter anderem spielte er in ‚Die Simpsons‘, ‚Peaky Blinders‘, ‚Die Tudors‘, ‚The Twelve‘ und zahlreichen weiteren Serien mit.