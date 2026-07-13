Stars Richard E. Grant führt die Trauerbekundungen für den ‚Gentleman‘ Sam Neill an

Sam Neill - September 2017 - Photoshot - Venice Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 14:00 Uhr

Richard E. Grant führt die Trauerbekundungen für den 'Gentleman' Sam Neill an.

Richard E. Grant hat nach dem Tod von Sam Neill im Alter von 78 Jahren bewegende Worte des Abschieds gefunden.

Sam Neill war am Montag (13. Juli) in Sydney, Australien, ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er laut einer auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Mitteilung seiner Familie „plötzlich“ und „unerwartet“ verstarb. Nach Bekanntwerden seines Todes würdigten zahlreiche Freunde und Kollegen aus Hollywood den ‚Jurassic Park‘-Star in den sozialen Medien. Richard E. Grant gehörte zu den ersten. Zu einer Reihe gemeinsamer Fotos auf Instagram schrieb er: „Ich kannte Sam Neill seit drei Jahrzehnten und durfte 2018 endlich mit ihm bei ‚Palm Beach‘ zusammenarbeiten. Ein Offizier und Gentleman im wahrsten Sinne des Wortes.“

Grant dankte Sam außerdem dafür, dass er ihn „geführt“ und ihm „durch eine sehr schwierige Zeit“ seines Lebens geholfen habe: offenbar eine Anspielung auf den Tod seiner Ehefrau Joan im Jahr 2021. Er schloss seinen Beitrag mit den Worten: „Mach’s gut, edler Sir.“

Auch Alan Cumming kommentierte den Beitrag auf Sam Neills Instagram-Seite, auf der dessen Tod bekannt gegeben worden war. Er schrieb: „Ach, Sam, was für ein wunderbarer, großartiger Mensch. Du wirst uns fehlen. Mein tiefes Mitgefühl gilt deiner Familie für diesen unermesslichen Verlust.“

Colin Trevorrow, der Sam Neill 2022 in ‚Jurassic World: Ein neues Zeitalter‘ inszenierte, veröffentlichte ebenfalls ein Foto des Schauspielers und schrieb: „Sam Neill war ein zutiefst warmherziger und wunderbarer Mensch. Er war ein Freund und kreativer Weggefährte in einer herausfordernden Zeit, und seine Stärke gab uns allen Kraft. Ich werde ihn für seine Gelassenheit, seine Liebe zum Wein und für die ruhige Selbstverständlichkeit in Erinnerung behalten, die er all seinen Figuren verlieh. Es passiert nicht oft im Leben, dass man sich mit einer Legende anfreunden darf. Dafür werde ich immer dankbar sein.“

Sam Neill wurde in Nordirland geboren und wanderte im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Neuseeland aus. In Australien galt er vielen als Ehrenaustralier. Der australische Premierminister Anthony Albanese schrieb auf X: „Sam Neill spielte in so vielen beliebten australischen Produktionen mit und eroberte damit einen besonderen Platz in den Herzen der Australier. Mit seinem trockenen Humor, seiner Nachdenklichkeit und seiner Gelassenheit begegnete er seiner Krankheit mit derselben Würde, demselben Humor und derselben Überzeugungskraft, die jede seiner Darstellungen auszeichneten. Er wird schmerzlich vermisst und lange in Erinnerung bleiben. Möge er in Frieden ruhen.“

Regisseur Phillip Noyce, der Sam Neill 1989 in dem Thriller ‚Todesstille‘ mit Nicole Kidman inszenierte, sagte gegenüber ‚The Guardian‘: „Sam war vielleicht der gentlemanhafteste Schauspieler, dem ich je begegnet bin. Besonnen und aufrichtig in einer Filmbranche voller verrückter Egos. Sein Wort war so gut wie ein Vertrag.“