Film Paul Dano spielt an der Seite von Margaret Qualley im ‚Possession‘-Remake

Paul Dano - The Batman UK Screening - 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 11:00 Uhr

Paul Dano spielt an der Seite von Margaret Qualley im 'Possession'-Remake.

Paul Dano wird im Remake des Thrillers ‚Possession‘ mit Margaret Qualley und Callum Turner vor der Kamera stehen.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, übernimmt der 42-jährige Schauspieler eine bislang geheim gehaltene Rolle in dem Film, bei dem ‚Smile‘-Autor und Regisseur Parker Finn Regie führt. Finn schrieb auch das Drehbuch für den Paramount-Film, der eine Neuinterpretation des übernatürlichen Horrorfilms von 1981 ist. Außerdem produziert er den Film gemeinsam mit Robert Pattinson, Jonathan Fass, Roy Lee und Andrew Childs. Marc Bienstock wird als Executive Producer fungieren.

Das Original ‚Possession‘ mit Sam Neill und Isabelle Adjani erzählt die Geschichte einer Frau, die nach der Bitte um Scheidung von ihrem Ehemann zunehmend verstörendes Verhalten zeigt. Für ihre Darstellung erhielt Adjani damals den Preis als Beste Darstellerin bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Der Film entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem Kultklassiker. In einem aktuellen Interview mit ‚The Guardian‘ erklärte Dano, dass eines seiner „Lieblingsdinge“ am Schauspielberuf sei, „dass man ständig etwas lernt – und gleichzeitig auch wieder verlernt“. Er sagte: „Ich wollte immer den Kontakt zu meiner Intuition bewahren, zu dem Teil von mir, der nicht ständig nachdenkt. Heute bereite ich mich sogar noch intensiver vor als früher, weil man mit der Zeit Werkzeuge sammelt und seine Neugier lebendig halten möchte.“ Dano ist außerdem überzeugt, dass es ihm in Hollywood geholfen hat, ein „freundlicher Mensch“ zu sein. Er erklärte: „Ich liebe Zusammenarbeit und ich schließe gern Freundschaften. Die meisten von uns sind sensible Menschen. Deshalb versuche ich, Mitgefühl für meine Figuren zu entwickeln, egal, ob sie als gut oder böse gelten.“

Auf die Frage, welchen Rat er seinem zehnjährigen Ich geben würde, antwortete Dano, dass er „mehr Spaß hätte haben sollen“. Er ergänzte: „Ich habe schon sehr jung angefangen zu arbeiten und war ein ziemlich ernstes Kind. Es gibt ein wunderbares Zitat von Aldous Huxley: ‚Es ist dunkel, weil du dich zu sehr anstrengst. Leicht, mein Kind, leicht. Lerne, alles mit Leichtigkeit zu tun.‘ Heute kann ich meine Arbeit und mein Leben viel mehr genießen als noch vor 20 Jahren.“