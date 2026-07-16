Stars Sam Neills Manager bestätigt Todesursache nach ‚gänzlich falschen‘ Berichten

Sam Neill - September 2017 - Photoshot - Venice Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 09:00 Uhr

Sam Neills Manager hat die Todesursache des 'Jurassic Park'-Stars sowie die Pläne seiner Familie für eine Gedenkfeier bekannt gegeben.

Der Manager von Sam Neill hat bestätigt, dass der Schauspieler an einer Lungenentzündung gestorben ist, nachdem im Zusammenhang mit seinem Tod „gänzlich falsche“ Berichte veröffentlicht worden waren.

Der ‚Jurassic Park‘-Star starb am Montag (13. Juli) im Alter von 78 Jahren. Sein Manager Philip Grenz äußerte sich nun, nachdem mehrere „Ungenauigkeiten“ und Falschmeldungen über die Todesumstände verbreitet worden waren. In einer Stellungnahme gegenüber ‚USA Today‘ und anderen Medien bestätigte Grenz, dass Neill an einer Lungenentzündung gestorben sei. Er ergänzte: „Bevor er erkrankte, hatte Sam tapfer gegen ein Lymphom gekämpft und es durch eine neue Behandlung namens CAR-T-Therapie besiegt.“

Grenz erklärte außerdem, dass Neills Familie keine öffentliche Trauerfeier, sondern ein „privates“ Gedenken abhalten werde. „Da Sam ein äußerst privater Mensch war, der viel Aufhebens um seine Person verabscheute, wird seine Familie ihn mit einer privaten Familiengedenkfeier auf seiner Farm in Neuseeland ehren – zu einem späteren, noch nicht festgelegten Zeitpunkt“, enthüllte er. Neills Manager dankte außerdem allen, die dem Filmstar „wirklich nahestanden und seine Privatsphäre mit dem Respekt berücksichtigen, den er sich verdient hat und den seine Angehörigen in dieser unermesslich schwierigen Zeit brauchen und verdienen.“

Die Stellungnahme von Grenz erfolgte, nachdem Neills Ex-Partnerin Laura Tingle gegenüber ‚ABC Radio Sydney‘ über seinen Tod gesprochen hatte. „Sein armer alter Körper war einfach ein bisschen erschöpft“, enthüllte sie. In den vergangenen Wochen sei der Schauspieler „ziemlich krank“ gewesen. „Ich glaube, es war einfach ein bisschen zu viel, sich noch einmal davon zu erholen. Er hatte viele Chemotherapien und viele Immuntherapien bekommen, und zum Glück haben diese schließlich den Blutkrebs beseitigt, den er hatte“, berichtete Tingle. Allerdings sei Neills Immunsystem durch die Behandlungen geschwächt gewesen.