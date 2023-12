Musik Sam Ryder: Sein Weihnachtssong soll bleiben

Sam Ryder

Bang Showbiz | 25.12.2023, 11:36 Uhr

Sam Ryder hofft, dass sein Weihnachtslied ein zeitloser, festlicher Klassiker wird.

Der 34-jährige Sänger warf mit ‚You‘re Christmas To Me‘ seinen Hut in den Ring für das jährliche Rennen um die weihnachtliche Nummer eins und war überwältigt von den Reaktionen auf den Song. Er hofft, dass das Lied auch noch in den kommenden Jahren in den saisonalen Playlists zu finden sein wird.

Gegenüber ‚BANG Showbiz‘ sagte er: „Ich bin sprachlos über die Reaktion! Ich schrieb den Song im Zug, nur wenige Minuten vor dem Abgabetermin, weil er für einen Film auf Amazon Prime geschrieben war und ich an diesem Abend meine Hausaufgaben abgeben musste. Ich saß also im Zug und dachte: ‚Okay, ich muss ein Weihnachtslied schreiben.‘ Ich bin ein großer Fan von Weihnachten, ich bin ein großer Fan von Weihnachtshits aus den späten 80ern, 90ern. Diese großen, bombastischen Songs, von denen wir leider nicht mehr oft hören, also dachte ich: ‚Weißt du was? Ich habe die Nase voll von traurigen Pop-Weihnachtsliedern. Wir bekommen große, bombastische, außer Kontrolle geratene, flammende Schlittenweihnachten zurück.‘ Und das haben wir getan. Und die Leute scheinen es zu mögen. Ich bin begeistert.“

Aber Sam gab auch zu, dass er von der Vorstellung, den Song live spielen zu müssen, „gestresst“ war. Er sagte: „Ich hatte nicht erwartet, es live zu singen, also schrieb ich es so hoch wie möglich, weil ich dachte, dass es nicht viele Leute hören würden. Es war nur zu meiner Freude, so einen Song zu schreiben, aber jetzt sind wir hier und singen ihn live, also ja, es ist stressig.“

Der ‚Space Man‘-Sänger wollte schon immer ein Weihnachtslied schreiben, aber sein voller Terminkalender hinderte ihn zuvor daran. Er sagte: „Ich habe immer Zeit für diese Gelegenheiten, bei denen die Leute und die damalige Kultur etwas für uncool halten. Jetzt ist es an der Zeit, zuzuschlagen. Der Eurovision Song Contest war total uncool, als ich ihn gemacht habe. Weihnachtslieder, ich bin ein bisschen spät dran, vielleicht zwei Jahre, aber ich hatte keine Gelegenheit dazu. Wir waren immer zu beschäftigt. Es gibt jetzt eine Menge Weihnachtslieder und was ich daraus mitnehmen kann, ist, dass wir so dankbar sind, dass unser Lied mit den Großen mitzuhalten scheint, und das ist ein Segen.“