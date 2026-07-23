Musik Sam Smith veröffentlicht dramatische neue Chor-Single ‚Oh Mother‘

Sam Smith Oh Mother artwork BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 19:00 Uhr

Sam Smith hat die neue Single ‚Oh Mother‘ veröffentlicht, eine mitreißende Zusammenarbeit mit dem 28-köpfigen TwoCity Chorus.

Der kraftvolle Song ist die zweite Single aus dem kommenden Album ‚Hazel Eyes‘, nach dem im Juni veröffentlichten, langsam an Intensität gewinnenden Titel ‚My Guy‘. Das Lied handelt von „der Wut einer Mutter, die den Verrat an ihrem Kind mitansehen muss – sie beschwört dabei eine Art göttliche weibliche Energie herauf“.

In dem gewaltigen Chorstück ist außerdem Dante zu hören, die während Sams Zwanzigern eine „mütterliche Präsenz“ in seinem Leben war. Sam sagte: „Es ist wie eine Versammlung von Stimmen, die Kraft schenken.“ In einer Strophe singt Sam. „Mutter, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich bleibe, wird er mir das Herz brechen? Vielleicht ist noch Zeit, es zu erklären. Aber ich bin inzwischen zu sehr in meinem Schmerz gefangen. Ich beginne zu schwitzen, das Atmen fällt mir schwer. Ich rufe um Hilfe – könntest du noch schneller hier sein, noch schneller? Sing für mich.“

Anfang dieses Monats kündigte Sam im Rahmen der weltweiten ‚To Be Free‘-Tour mehrere Konzertresidenzen im Vereinigten Königreich an. Die Konzertreihe beginnt mit zwei aufeinanderfolgenden Abenden am 3. und 4. September in der Albert Hall in Manchester. Anschließend geht es nach London, wo eine ausgedehnte Residenz mit acht Auftritten im Coliseum folgt. Damit handelt es sich um eines von Sams persönlichsten und intimsten Konzertengagements im Vereinigten Königreich seit Jahren.

Die Shows im Vereinigten Königreich folgen auf einen ereignisreichen Sommer für Sam. Zunächst wird es im August vier Abende lang ‚To Be Free: Mexico City‘ im Auditorio Nacional geben. Danach kehrt Sam für die insgesamt zehn Auftritte umfassende Konzertreihe nach Großbritannien zurück, die mit der letzten Londoner Show am 18. September endet.

‚Hazel Eyes‘ erscheint am 21. August.