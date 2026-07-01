Stars Sam Smith wäre gerne Fischhändler geworden

Sam Smith - Jingle Bell Ball with Barclayclard Arrivals 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 10:45 Uhr

Sam Smith wäre gerne Fischhändler geworden.

Sam Smith bedauert noch immer, dass er nie Fischhändler geworden ist.

Der 34-jährige Star ist heute vor allem als erfolgreicher Singer-Songwriter bekannt. Doch der Interpret von ‚Money on My Mind‘ hätte auch einen völlig anderen Lebensweg einschlagen können: nämlich mit Fisch zu arbeiten, was Sam nach eigenen Angaben als „sehr beruhigend“ empfindet. Im Podcast ‚Dish‘ sagte Sam: „Ich bin immer noch traurig, dass ich kein Fischhändler geworden bin. Ehrlich gesagt bin ich als Kind oft zu Waitrose gegangen und ich habe die Fischabteilung einfach geliebt. Ich mag es, Fisch anzufassen. Das hatte etwas sehr Beruhigendes.“

Heute lebt Sam in New York und gab zu, dass eines der größten „Unglücke“ am Leben fernab von England darin besteht, keine echten britischen Fish and Chips zu bekommen. Er erklärte: „Das ist tatsächlich eines der großen Dramen meines Lebens im Moment. Manchmal macht mich das wirklich traurig. Mir wurde gesagt, dass es wohl an den Kartoffeln und am Wasser in New York liegt – deshalb schmeckt es einfach nicht genauso.“ Selbst bei Besuchen in London falle es Sam schwer, „echte Fish and Chips“ zu finden. Er fügte hinzu: „Sogar in London finde ich kaum noch richtige Fish and Chips. Meine Familie stammt aus Whitley Bay. Dort gibt es meinen Lieblingsladen, der Marshall’s heißt – der ist fantastisch. Wenn andere Leute von Fish and Chips sprechen, meinen sie einfach nicht dieselben Fish and Chips wie ich.“

Bereits 2023 sprach Sam über seine Leidenschaft fürs Angeln und erklärte, sie würden gerne einmal ein „fisher-them“ sein – ein geschlechtsneutrales Wortspiel mit dem englischen Begriff „fisherman“, passend zu seinen nichtbinären Pronomen im Englischen. In der Sendung ‚The One Show‘ sagte Sam: „Ich würde meinen Lebensabend einfach gerne mit Angeln verbringen.“