Nach "Wetten, dass..?"-Unfall gelähmt Samuel Koch: „In meinen Träumen bin ich meist noch Fußgänger“

Samuel Koch mit seiner Ehefrau Sarah bei einem Auftritt in Berlin. (hub/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 13:49 Uhr

Samuel Koch glaubt daran, dass es in seinem Leben noch mal eine Zeit ohne Rollstuhl gibt. In einem Interview verriet er zudem, von was er nachts träumt.

Samuel Koch (36) träumt nicht mehr von seinem "Wetten, dass..?"-Unfall im Jahr 2010, seit dem er vom Hals abwärts gelähmt ist. In einem "Express.de"-Interview über sein neues Kinderbuch sagte er: "In meinen Träumen bin ich meist noch Fußgänger und relativ fit – oder eine seltsame Mischung davon. Allerdings hat sich in letzter Zeit schon mal der Rollstuhl in meine Träume geschlichen. Und dann bin ich in der Lage, auf den Armlehnen dieses Rollstuhls Handstand-Akrobatik zu betreiben – so wie früher." Für ihn seien das "sehr schöne Träume".

Auf die Frage, ob er glaube, dass es in seinem Leben noch mal eine Zeit ohne Rollstuhl gebe, antwortete der Schauspieler in dem Interview: "Ja, wie schon die Protagonisten unseres Kinderbuches sagen: Heute glauben wir fest daran, dass ein jedes Wunder passieren kann." Das Buch "Das Kuscheltier-Kommando – Mit dir schlaf' ich am liebsten ein" ist im Mai erschienen.

Samuel Koch ist als Schauspieler gut beschäftigt

Neben dem Schreiben von Büchern ist der 36-Jährige auch als Schauspieler gut beschäftigt. "Express.de" verriet er: "Ich habe gerade den Weihnachtsfilm 'Sachertorte' gedreht, ich durfte in dem neuen Kinofilm '15 Jahre' mitspielen, ein wirklich sehr besonderer Film. Im Herbst gibt es zwei neue Serien, in einer bin ich ein IT-Spezialist bei der Bundespolizei und demnächst drehe ich wieder eine Serie. Das heißt, es geht alles in Richtung Schauspielerei. Und dann spiele ich noch viel Theater in Berlin und München."

Samuel Koch begann sein Schauspielstudium im Jahr 2010. Unter anderem war er 2014 in der Fernsehserie "Sturm der Liebe" und im Film "Honig im Kopf" zu sehen. Zudem drehte er für das "Großstadtrevier" und den Film "Draußen in meinem Kopf". Seine Ehefrau Sarah (38) ist ebenfalls Schauspielerin. Das Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zu "Sturm der Liebe" kennen und heiratete 2016.