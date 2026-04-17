Film Sandra Bullock: Hollywood soll KI annehmen

Sandra Bullock - CinemaCon 2026 - Warner Bros Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin findet nichts verwerflich daran, Künstliche Intelligenz in der Filmbranche zu nutzen.

Sandra Bullock findet, Hollywood sollte sich stärker auf Künstliche Intelligenz einlassen.

Die US-Schauspielerin ist überzeugt, dass die Branche lernen müsse, die Technologie zu akzeptieren. Ihr neuer Film ‚Practical Magic 2‘ hat bereits Fans dazu inspiriert, mithilfe von KI eigene Trailer zu erstellen. Bullock warnte zwar davor, vorsichtig mit der Technologie umzugehen, sieht aber dennoch „einen Platz“ für ihren Einsatz in der Unterhaltungsindustrie.

Beim CNBC Changemakers Summit scherzte die ‚Miss Undercover‘-Darstellerin zunächst: „Nun ja, es könnte Schlimmeres geben mit meinem Bild. Sorry.“ Anschließend wurde sie ernster: „Es ist da. Wir müssen es beobachten, wir müssen es verstehen, wir müssen uns darauf einlassen.“ Sie betonte weiter: „Wir müssen es auf eine wirklich konstruktive und kreative Weise nutzen und es zu unserem Verbündeten machen.“ Gleichzeitig warnte die 61-Jährige: „Wir müssen extrem vorsichtig und aufmerksam sein, denn es gibt Menschen, die es für Böses nutzen werden.“

Das Studio Warner Bros. räumte ein, dass die inoffiziellen KI-Trailer zu „Practical Magic 2“ zwar nicht „großartig“ seien, sie aber das große Interesse am Film widerspiegeln. Co-Chefin Pam Abdy sagte: „Ich weiß, dass sie nicht perfekt sind, aber es ist auch spannend – denn es zeigt, dass es ein Verlangen danach gibt und dass die Leute mit dem Film interagieren wollen.“

Sandra ist nicht die einzige Hollywood-Größe mit einer differenzierten Sicht auf KI. Auch Uma Thurman sieht der Entwicklung gelassen entgegen. Die ‚Kill Bill‘-Darstellerin erklärte gegenüber dem Magazin ‚InStyle‘: „Ich bin sicher, es wird große Vorteile geben – und auch große Kosten, wie bei den meisten Dingen.“ Nervös zu sein, halte sie für wenig sinnvoll: „Ich sehe keinen Sinn darin, Angst zu haben.“