Film Stephen Colbert entwickelt neuen ‚Der Herr der Ringe‘-Film

Stephen Colbert at Paley Fest LA - Avalon - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 11:00 Uhr

Stephen Colbert schreibt gemeinsam mit Peter Jackson an einem neuen ‚Der Herr der Ringe‘-Film, der auf ‚Die Gefährten‘ basiert.

Der Moderator von ‚The Late Show‘ arbeitet zusammen mit seinem Sohn Peter McGee und Warner Bros an einem Folgeprojekt zum neuen Film ‚The Hunt For Gollum‘. Der neue Film soll Kapitel aus J.R.R. Tolkiens Roman beleuchten, die es nicht in die ursprüngliche Filmtrilogie von Peter Jackson geschafft haben, die 2001 begann.

In einem Video zur Ankündigung von ‚The Lord of the Rings: Shadow of the Past‘, in dem er gemeinsam mit dem Regisseur zu sehen ist, sagte Colbert: „Du weißt, was die Bücher mir bedeuten und was deine Filme mir bedeuten. Aber die Sache, die ich immer wieder gelesen habe, waren die sechs Kapitel am Anfang von [‚Die Gefährten‘], die ihr damals nie im ersten Film umgesetzt habt.“ Es gehe um die Kapitel ‚Three is Company‘, das dritte Kapitel, bis ‚Fog on the Barrow-Downs‘, das achte Kapitel. Weil ihm dieser Teil der Story fehlte, wollte der Star daraus einfach eine eigene Geschichte machen, die in Verbindung mit dem Rest des Franchises funktioniert. Er fügte hinzu: „Ich dachte: ‚Moment, vielleicht könnte das eine eigene Geschichte sein, die in die größere Handlung passt. Können wir etwas machen, das den Büchern vollkommen treu ist und gleichzeitig den Filmen, die ihr bereits gemacht habt?'“

Colbert – ein großer Tolkien-Fan – und sein Sohn, der als Drehbuchautor arbeitet, diskutierten die Idee und entwickelten eine passende „Rahmenhandlung“. Colbert wandte sich schließlich an Peter Jackson, und seit etwa zwei Jahren arbeiten sie gemeinsam mit Drehbuchautorin Philippa Boyens – die bereits an den ‚Der Herr der Ringe‘- und ‚Der Hobbit‘-Trilogien beteiligt war – an der Entwicklung des Skripts. Er fügte an Jackson gewandt hinzu: „Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich genug Mut zusammengenommen habe, um dich anzurufen, aber vor etwa zwei Jahren habe ich es getan.“

Die offizielle Inhaltsbeschreibung lautet: „Vierzehn Jahre nach Frodos Abschied brechen Sam, Merry und Pippin auf, um die ersten Schritte ihres Abenteuers noch einmal nachzugehen. Gleichzeitig hat Sams Tochter Elanor ein lang verborgenes Geheimnis entdeckt und ist fest entschlossen herauszufinden, warum der Ringkrieg beinahe verloren gewesen wäre, noch bevor er überhaupt begann.“ Colbert hat bislang noch keinen Film entwickelt, hatte jedoch eine kleine Rolle im Film ‚Der Hobbit: Smaugs Einöde‘ aus dem Jahr 2013 und inszenierte 2019 den Kurzfilm ‚Darrylgorn‘ aus Mittelerde mit Peter Jackson, Sir Ian McKellen, Viggo Mortensen und Elijah Wood.

In dem Ankündigungsvideo gab Jackson außerdem ein kurzes Update zu Andy Serkis’ kommendem Film ‚The Hunt For Gollum‘, der 2027 erscheinen soll und zeitlich zwischen den ‚Der Hobbit‘- und ‚Der Herr der Ringe‘-Trilogien angesiedelt ist. Er sagte: „Andy macht einen großartigen Job. Es sieht fantastisch aus. Das Drehbuch entwickelt sich sehr gut, und ich denke, es wird ein wirklich guter Film.“ McKellen wird erneut in die Rolle des Gandalf schlüpfen, während Serkis wieder Gollum spielt. Kate Winslet wurde für eine bislang nicht näher benannte Rolle besetzt, und Elijah Wood hat stark angedeutet, dass er als Frodo zurückkehren wird.