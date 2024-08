Im Podcast bestätigt Sandy Meyer-Wölden ist frisch verliebt und „sehr glücklich“

Sandy Meyer-Wölden ist frisch verliebt - jetzt will sie einfach sehen, was die Zukunft bringt. (stk/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 08:36 Uhr

Sandy Meyer-Wölden hat ihre neue Liebe bestätigt. Und das Beste: Ihr Ex Oliver Pocher kennt ihren neuen Partner bereits seit mehreren Jahren.

Für gewöhnlich steht im "Die Pochers – Frisch recyclt"-Podcast bei Podimo das bewegte (Liebes-)Leben von Komiker Oliver Pocher (46) im Mittelpunkt – beziehungsweise seine Trennung von Amira Pocher (31). In der neuen Folge sorgt aber Pochers Podcast-Partnerin und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) für die Schlagzeilen. Denn erstmals spricht sie darin über die Tatsache, nicht mehr auf dem Single-Markt zu sein. Nachdem zuvor Liebesgerüchte aufgekommen waren, sprach Oliver Pocher diese nun im Podcast an und wollte von seiner Ex wissen: "Frisch verliebt, wie fühlen Sie sich?"

Zwar spreche Meyer-Wölden eigener Aussage nach nicht gerne über ihr Privatleben und bezeichnet die Berichte als "Kehrseite der Öffentlichkeit", stand dann aber doch Rede und Antwort und enthüllte: "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt. Natürlich ist man da sehr realistisch. Wir haben ja alle Ehen, Kinder, Beziehungen, Vergangenheit hinter uns und ja, man geht da mit offenem Herzen dran und schaut, was die Zukunft so bringt."

Oliver Pochers versprechen an seine Ex

Allzu lange müsse sie aufgrund dieser Enthüllung aber nicht fürchten, im Rampenlicht der Berichterstattung zu stehen, beteuert Oliver Pocher und verspricht: "Keine Angst, da lege ich jetzt zum Wochenende nach, da mach dir keine Sorgen." Das sei ihr mehr als recht – schließlich "habe ich so für mich bisschen dazugelernt über die letzten Jahre und habe dann ja meine zweite Ehe komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Auch meine Beziehung danach".

Oliver Pocher wäre aber nicht Oliver Pocher, wenn er sogleich einen Witz über den angeblichen Namen des neuen Freundes seiner Ex reißen würde. So sei es laut des Komikers auf jeden Fall von Vorteil, dass es "unter Alexander Müller im Telefonbuch ein paar" Namen gebe. Außerdem verrät Pocher: "Lustigerweise kenne ich den schon seit Jahren. Wir haben auch schon beruflich zu tun gehabt, vor fünf, sechs Jahren." Auch Meyer-Wölden bestätigt: "Ihr kennt euch, es ist alles gut, ich bin happy."

Um etwaigen Liebesberichten zu seiner Person gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, verriet Pocher derweil: "Ich bin in keiner Beziehung, um das mal klarzustellen. Weil mir dieses Beziehungskonstrukt […] momentan gar nicht in den Sinn kommt." Meyer-Wöldens Fazit zu diesem Thema: "Du bist Single, ich nicht."