Musik Santana: Auftritt beim Glastonbury?

Bang Showbiz | 11.12.2024, 16:00 Uhr

Santana lösten Spekulationen darüber aus, dass sie im nächsten Jahr auf dem Glastonbury-Musikfestival auftreten könnten, nachdem sie drei Konzerte in Großbritannien für Juni angekündigt hatten.

Die von Carlos Santana angeführte Band wird im Rahmen ihrer 50. ,Oneness‘-Jubiläumstournee am 18. Juni im OVO Hydro in Glasgow, am 19. Juni im Co-op Live in Manchester und am 21. Juni im O2 in London spielen.

Die Shows der Künstler sind nur wenige Tage vor dem Musikspektakel geplant, das vom 5. bis 29. Juni in Somerset im Südwesten Englands stattfinden wird. Die Musikgruppe plant Konzerte in Europa, darunter am 25. Juni im belgischen Antwerpen und am 28. Juni in Zürich, die zur gleichen Zeit wie das Glastonbury-Festival stattfinden werden. Damit hätten die ,Smooth‘-Musiker Zeit, am 27. oder 29. Juni beim Worthy Farm aufzutreten. Sir Rod Stewart ist aktuell bisher der einzige bestätigte Act für das Musikfestival. Rod, der 80 Jahre alt sein wird, wenn er auf dem Festival spielt, erzählte zuvor, dass er das Angebot von Emily und Michael Eavis, „sofort“ angenommen habe.