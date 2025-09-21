Stars Sara Kulka spricht offen über die schlimmen Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit

Sara Kulka / Abreise zum RTL-Dschungelcamp Frankfurt am Main / Philipp Mertens/Geisler-Fotopress / 01/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2025, 14:00 Uhr

Die einstige 'Germany’s Next Topmodel'-Kandidatin will nicht länger schweigen, sondern ihre Geschichte selbst erzählen.

Sara Kulka enthüllt ihre tiefgreifenden Kindheitstraumata.

Als Kandidatin bei ‚Germany’s Next Topmodel‘ musste die heute 35-Jährige im Jahr 2012 mit reißerischen Schlagzeilen über ihre Striptease-Vergangenheit zurechtkommen. Dass Heidi Klum die Angelegenheit damals öffentlich im TV offenbarte, empfand Sara laut eigener Aussage als extrem demütigend. „Es war unfassbar hart für mich. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich irgendjemanden ermordet oder etwas gestohlen. Ich hätte am liebsten anders reagiert“, sagte sie jetzt im ‚deep und deutlich‘-Interview.

In dem Podcast sprach die zweifache Mutter auch über ihre schwere Kindheit. Sie sei das Ergebnis einer Vergewaltigung gewesen und wurde zwischen ihrem achten und elften Lebensjahr von ihrem Onkel missbraucht. „Ich habe nie darüber geredet, weil ich dachte, ich bin schuld. Als mit 30 die Depression kam, habe ich erstmals darüber geredet“, erzählt Sara weiter. Als Teenagerin arbeitete sie als Stripperin, nachdem ihre Mutter ihren Job verloren hatte. „Das war in einem Autohaus. Da haben 40- oder 50-jährige Männer 16-jährige Mädchen dafür bezahlt, dass sie sich ausziehen“, enthüllt Sara. „Und sie wollten auch weitergehen. Das haben wir zum Glück unterbunden.“

Die Missbrauchserfahrungen verleiteten Sara dazu, Drogen zu konsumieren. Sie erzählt: „Erst war ich von Cannabis abhängig, dann von Crystal Meth. Ich habe mit 1,76 Metern 42 Kilogramm gewogen. Ich war vier, fünf Tage wach.“ Glücklicherweise konnte die Reality-Darstellerin ihre Suchtprobleme hinter sich lassen. Doch der Heilungsprozess wird wohl ihr Leben lang andauern.