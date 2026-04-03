Stars Tom Kaulitz: Seine Krankheit ist ‚in voller Breitseite‘ zurück

Tom Kaulitz (Tokio Hotel)- 02.10.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2026, 12:00 Uhr

Der Tokio-Hotel-Star enthüllt, dass er sich während Schmerzattacken "am liebsten den Kopf abhacken" würde.

Tom Kaulitz spricht offen über seine neurologische Erkrankung.

Der Tokio-Hotel-Star leidet an sogenannten Clusterkopfschmerzen. Derzeit treffen ihn die schlimmen Symptome besonders stark. „Ich hatte jetzt über ein Jahr Pause und es ist zurück in voller Breitseite“, enthüllte er im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘, den er mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz betreibt. Betroffene haben immer wieder mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen. Eine Heilung gibt es bisher nicht.

Erst am Tag vor der Podcast-Aufnahme habe er eine heftige Attacke erlebt, die laut Tom kaum auszuhalten war. Die Intensität der Schmerzen bewertete der 36-Jährige als „Stufe zehn“. „Ich habe wirklich für eineinhalb Stunden gedacht, ich würde mir am liebsten den Kopf abhacken“, gestand er. Um die Symptome zu lindern, greife der Gitarrist zu Spritzen, Infusionen und Nasensprays.

Doch leider wirken die Medikamente nur bedingt. „Wenn ich auf einer Zehn bin, dann geht gar nichts. Da sehe ich wirklich aus wie vom Teufel besessen“, offenbarte er. Der Ehemann von Heidi Klum setzt deshalb auch auf Ablenkung – unter anderem, indem er TV schaut oder eine neue Podcast-Folge mit Bill aufnimmt. „Jetzt gerade geht es mir gut“, erklärte er abschließend.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Tom Kaulitz zu seiner Erkrankung äußert, die er auch als „Selbstmord“-Kopfschmerzen bezeichnete. 2022 schilderte Bill im Podcast, wie sehr die Schmerzattacken seinen Bruder mitnehmen: „Deine Augen hängen dann runter oder deine Gesichtshälfte. Ich sehe, dass du gar nicht mehr richtig gucken kannst und dich sofort hinlegen musst und dann muss alles ruhig, schwarz und dunkel um dich sein und du kannst dich fast gar nicht bewegen.“