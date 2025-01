Bereits über 400.000 Tickets verkauft Sarah Engels feiert Comeback bei „Holiday on Ice“

Holiday On Ice tourt derzeit durch zahlreiche deutsche Städte. (jmk/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 09:29 Uhr

Die Eisshow "Holiday on Ice" feiert mit ihrer aktuellen Produktion "Horizons" große Erfolge. Neben Top-Verkaufszahlen dürfen sich Fans auf ein besonderes Highlight freuen: Sarah Engels kehrt als Gaststar zurück.

Die aktuelle "Holiday on Ice"-Show "Horizons" entwickelt sich zum Publikumsmagneten. Wie der Veranstalter mitteilte, wurden für die noch bis Ende April 2025 laufende Deutschland-Tournee bereits 400.000 Tickets verkauft. Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauer mit der Rückkehr von Sarah Engels (32).

Emotionales Comeback auf dem Eis

Die 31-jährige Sängerin wird bei insgesamt vier Shows als Gaststar zu sehen sein: Am 13. Februar in Bremen, am 28. Februar in Berlin, am 21. März in Köln sowie zum Tourfinale am 25. April in Düsseldorf. Anders als bei ihrem letzten Engagement in der Saison 2019/2020, wo sie noch selbst als Eisläuferin auftrat, wird Engels diesmal ihr musikalisches Talent in den Vordergrund stellen. Mit den Songs "Für immer" und "Te amo mi amor" untermalt sie die Perfomance der Eiskünstler.

"Mit 'Holiday on Ice' verbinde ich wundervolle Erinnerungen. Diese Saison zurückzukehren, bedeutet mir sehr viel", zeigt sich die Künstlerin voller Vorfreude auf ihre Auftritte.

Weitere Stars bei "Holiday on Ice"

Neben Sarah Engels wird auch Newcomerin Loi (22) die Show in ausgewählten Städten bereichern. Das junge Stimmwunder wird mit ihrem Hit "Gold" sowie der Ballade "Left in Your Love" am 22. Januar in Stuttgart und am 6. Februar in Hamburg zu erleben sein. "Ich freue mich riesig darauf, bei 'Holiday on Ice' aufzutreten", schwärmt die 22-Jährige. "Das Publikum kann schon gespannt sein."

Für Sasha (52) heißt es dagegen Abschied nehmen. Der Sänger war in bereits in vier Shows als Gaststar dabei. Am 17. Januar gibt er zum letzten Mal seine Hits "Lucky Day" und "If you believe" in Dortmund zum Besten.

Eis-Show bricht Rekorde

Die Show "Horizons" tourt noch bis zum 25. April 2025 und kombiniert dabei Eiskunstlauf mit moderner Technik und Live-Gesang. "Holiday on Ice" blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit der ersten Show am 25. Dezember 1943 in den USA wurden mehr als 60.000 Vorstellungen in über 630 Städten in über 80 Ländern weltweit gespielt.

Die Erfolgsgeschichte spiegelt sich auch in mehreren Guinness-Weltrekorden wider. So hält "Holiday on Ice" seit 2008 den Titel als "meistgesehene Eisshow der Welt" mit 320 Millionen Zuschauern. In den vergangenen 80 Jahren gastierten zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister bei der Show, die inzwischen zu den bekanntesten Entertainment-Produktionen weltweit zählt.