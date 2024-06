Stars Sarah Engels: Ihre Tochter hat Temperament

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2024, 17:08 Uhr

Die kleine Solea hat laut ihrer Mama immer mal wieder den ein oder anderen Wutausbruch.

Sarah Engels berichtet von den regelmäßigen Wutausbrüchen ihrer Tochter.

Vor zwei Jahren brachte die Sängerin, die mit ihrem Ex Pietro Lombardi bereits den achtjährigen Alessio großzieht, ihre erste Tochter zur Welt. Die kleine Solea begeistert Sarahs Fangemeinde seitdem regelmäßig mit ihren süßen Schnappschüssen auf Instagram, auf denen das Mädchen meistens mit breitem Grinsen zu sehen ist. Doch Solea kann auch anders, wie ihre Mutter jetzt in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verriet. Dass sie wie fast jedes Kleinkind ab und an mit ihrem aufbrausenden Temperament für Ärger sorgt, sieht Sarah derweil ziemlich gelassen. „Ich versuche, ruhig auf sie einzugehen und ihr zu sagen, dass es okay ist, wenn sie wütend ist. […] Wenn sie sich aber nicht beruhigen lässt, lasse ich sie erst mal in Ruhe“, erklärt der DSDS-Star seinen Umgang mit den Wutanfällen.

Teilweise sei Sarah das Verhalten ihrer Tochter aber auch etwas unangenehm. „Sie lag auch schon an der Kasse auf dem Boden“, erzählt sie peinlich berührt. Soleas Gefühle hätten trotz Fehlverhalten dennoch immer oberste Priorität. Sarah berichtet weiter: „Dann darf ich sie bloß nicht anschauen, weil es ihr sonst unangenehm ist.“