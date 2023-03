Erlaubt sie sich ein Urteil? Sarah Ferguson: Was sagt sie zu Prinz Harry und Herzogin Meghan?

Sarah Ferguson atr The Andrew Martin Design Awards London Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2023, 13:00 Uhr

Die Herzogin von York findet deutliche Worte zu dem royalen Paar, das mittlerweile in Kalifornien lebt.

Sarah Ferguson teilt ihre Meinung zu Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Die Ex-Frau von Prinz Andrew äußert sich im Interview mit dem „People“-Magazin zu dem Paar, das sich seit 2020 von hochrangigen royalen Pflichten zurückgezogen hat.

„Ich bin nicht in der Lage, ein Urteil zu fällen“

„Ich glaube nicht, dass eine einzelne Person das Recht hat, über eine andere Person zu urteilen. Ich bin selbst nicht in der Lage, ein Urteil zu fällen“, findet Fergie klare Worte. Damit ist also klar: Die 63-Jährige will keine bösen Worte über Harry und Meghan verlieren. Der britische Prinz sorgte zuletzt mit seinen Memoiren „Spare“ für große Aufregung.

Darin übt er heftige Kritik an seinem Bruder William und Vater Charles. Harrys Tante scheint ihm diese Worte jedenfalls nicht übel zu nehmen. „Ich bin mein ganzes Leben lang verurteilt worden, und ich habe kein Urteil für die Sussexes“, stellt sie klar.

Diana wäre stolz auf ihre Enkelkinder

Die Mutter von Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice denkt jedoch, dass Harrys Mutter stolz auf ihn und seine Familie wäre. Zusammen mit Meghan zieht er die beiden Kinder Archie (3) und Lili (20 Monate) groß. „Ich glaube, Diana wäre unglaublich stolz auf ihre Enkelkinder. Und nicht nur auf die Sussex-Enkelkinder, sondern auch auf Wills Kinder“, sagt Fergie mit Bezug auf Prinz William. Sie selbst zählte vor Dianas Tod zu ihren engsten Vertrauten.